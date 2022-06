Dans une déclaration rendue publique le 02 juin 2022, soit trois jours avant le deuxième anniversaire de la création du mouvement, la plateforme Anw Ko Mali Dron du duo Mme Sy Kadiatou Sow-Modibo Sidibé a décidé de se démarquer du Comité stratégique du M5-RFP tout en restant fidèle aux idées du Malikura ainsi qu’aux objectifs du M5. En cause, la transformation de la plateforme en «instrument au service d’un homme et de son ambition personnelle», en la personne du président du Comité stratégique. Au grand dam de l’esprit de collégialité qui la caractérisait ainsi que de sa vocation initiale de creuset de réflexion, de prise de décision et de convergence autour d’objectifs communs. En effet, si l’avènement d’un Premier Ministre et de ministres issus du M5-RFP en juin 2021 a suscité un immense espoir de voir se concrétiser la vision de la Transition du M5-RFP, un an après, nombreux sont les Maliens qui s’interrogent sur la capacité et la volonté des responsables du M5 d’honorer ses engagements ainsi que sur la lisibilité du Mouvement et de de son Comité stratégique. «On a pu même observer, avec l’accession de son Président au poste de Premier ministre, que le CS du M5-RFP a rompu avec l’esprit de collégialité, de respect, de volonté de rassembler toutes ses entités autour d’un objectif commun… Et ce, au moment où il lui était essentiel de repenser les objectifs et réajuster l’organisation du mouvement afin de la rendre plus cohérente, plus efficiente pour redonner du sens à son action», a déploré la Plateforme Anw Ko Mali Dron. Et de dénoncer une crise de gouvernance interne caractérisée par «la prise de décisions non consensuelles, le jeu de majorité mécanique et le refus de débattre» ayant eu raison de la cohésion et de l’unité du mouvement. Et c’est la responsabilité du président du Comité Stratégique qui est pointé du doigt. Tenez-vous. Selon le contenu de la déclaration, c’est Choguel qui remet en cause les décisions du CS. Ce fut le cas, selon la déclaration, pour la question du siège ainsi que sur la décision de suspendre certains membres. Pis, pour Mme Sy et compagnies, le M5 est devenu une caisse de résonance du gouvernement avec comme conséquence de taxer de dissidente et de crime de lèse-majesté toute opinion différente de celle du Président du Comité stratégique et non moins Premier Ministre.

Ainsi, la Cmas de l’Iman Dicko, l’association Kaoural et l’EMK de Cheick Oumar Sissoko, la plateforme Anw Ko Mali Dron abandonnent tour à tour aux mains de Choguel un mouvement vidé de sa substance.

Amidou Keita

