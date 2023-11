ADEMA-RPM : Une commission paritaire en ligne de mire

Le lundi dernier, selon un communiqué conjoint des deux partis, une délégation des deux poids lourds politiques (Adéma/PASJ et RPM), du Mali se sont rencontrés au siège du parti Adéma. A l’issue des échanges, une commission paritaire de réflexion serait en ligne mire. Un front politique du futur ?

De plus en plus nous assistons à une restriction des manifestations et des sorties hostiles à la Transition. Suite aux refus des autorités administratives pour cause d’insécurité, on assiste à des interpellations pour d’aucuns et des poursuites pour d’autres.

Toutes les voix dissonantes sont en train d’être mises au silence. C’est dans ce bain chaud qu’une rencontre Adéma-RPM projette la mise sur pied d’une commission de travail paritaire pour faire des recommandations sur toutes les questions d’intérêt national.

Les présidents Bocary Tréta du RPM et Abdel Karim Konaté dit Empé, président par intérim du parti Adéma, deux figures avec leur classe politique, se sont rencontrés au siège du parti Adéma, selon le communiqué conjoint des deux partis. Les discussions ont porté sur la vie du parti RPM et la situation actuelle du pays.

Sur la situation du pays, les deux partis ont salué l’armée pour la reprise des emprises de la Minusma, plus spécifiquement le camp de Kidal conformément à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations unies sur le Mali.

Ils exhortent les autorités politiques à poursuivre les opérations de sécurisation et de stabilisation du pays et à redéployer l’administration, les services sociaux de bases et faciliter le retour des réfugiés.

En plus de cela, le RPM et l’Adéma/PASJ ont convenu de mettre en place une commission paritaire pour poursuivre les réflexions en vue de l’élaboration d’un projet politique commun. Ledit projet, selon le communiqué en conclusion de la rencontre, formulera sur l’ensemble des questions d’intérêt national soulevées.

Koureichy Cissé

