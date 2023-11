L’Armée malienne est dans sa mission régalienne de protection du territoire, des populations et des biens. Dans ce cadre, elle opère en toute autonomie et ne fait appel à aucun supplétif étranger

Grâce à sa montée en puissance, des dizaines de milliers de personnes ont pu regagner leur lieu de résidence, l’administration et les services sociaux de base se redéployent progressivement.

Ces éléments de réponse ont été donnés le 03 novembre dernier par le gouvernement suite au communiqué de l’Organisation non gouvernementale Human Rights Watch (HRW) sur le Mali publié le 01 novembre 2023. Il est intitulé « Mali : les groupes islamistes armés et l « l’armée prend les civils pour cible ». Cette publication, il faut le rappeler, a été précédée de lettres en date du 10 octobre dernier envoyés au ministre de la Défense et des Anciens combattants et au ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux.

De l’analyse du rapport de HRW, il en ressort le caractère tendancieux des allégations infondées, des affirmations gratuites, des témoignages recueillis à distance et orientés. Aussi, faut-il y noter, des conclusions erronées tendant à incriminer les autorités de la Transition et les Forces armées maliennes (FAMa).

« Les violations graves citées dans ce rapport sont l’œuvre des groupes terroristes. Les civils, les militaires et les forces internationales payent un lourd tribut de cette barbarie », déplore le gouvernement, affirmant que les FAMa sont une armée républicaine, constituée au respect des dispositions pertinentes des droits de l’Homme et du droit international humanitaire. Avant d’ajouter que c’est une armée nationale dans laquelle toutes les communautés sont représentées, y comprenant au plus haut niveau du commandement militaire.

Il convient de rappeler que la prévôté est présente au sein de chaque détachement opérationnel pour garantir le respect des droits de l’Homme et du Droit international humanitaire sur les différents théâtres d’opérations militaires, poursuit le communiqué du gouvernement.

En perspectives, le Mali recommande une meilleure lecture des événements de la part de HRW, qui gagnerait mieux à rester dans une stricte neutralité et à inscrire davantage sa démarche dans une approche constructive.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :