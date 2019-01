La question mérite bien d’être posée au sortir des assises du 2è congrès ordinaire de l’Alliance pour la Solidarité au Mali- Convergence des Forces Patriotiques, communément ASMA-CF, tenues avec brio dans les locaux du mythique Palais de Culture Amadou Hampaté Ba, à l’aune du nouvel an 2019. Au constat et à l’analyse des nouvelles adhésions enregistrées en ci-peu de temps et surtout l’exceptionnelle mobilisation démontrée lors de cet événement, des observateurs avertis de la scène politique ont conclu que le parti présidé par le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga se positionne déjà dans la perspective des élections législatives, régionales et sénatoriales et de celles 2023.

En cette circonstance exceptionnelle, déjouant tous les pronostics annoncés, le Tigre de Badala a préféré faire l’économie de classer son parti sur l’échiquier politique. Ceux-là qui ont pensé et cru que SBM saisirait l’occasion devant les invités, comme l’ont fait d’autres dans le passé, pour vanter le nombre des députés, maires et élus et conseillers du parti, se sont trompés.

Unifier le mouvement démocratique !

A la grande surprise et contre toute attente, le Président de l’ASMA dans les sillages de la majorité présidentielle a lancé un appel solennel et historique à l’ensemble des acteurs du mouvement démocratique pour sauver l’essentiel, autrement dit ce qui unit la classe politique : « le Mali ». En mission et conformément à la vision du Chef de l’Etat, de surcroit conscient que la stabilité politique passe par le dialogue inclusif, Soumeylou Boubèye Maïga a tendu sa main à l’opposition politique pour reconstruire le Mali. C’est pourquoi, il a indiqué que : « La main tendue du Président ne rencontre plus de vide ». Entre abnégation, probité morale et intellectuelle, le PM a tenu le langage de la reconnaissance du mérite des anciens et compagnons de lutte politique. Pour ce faire, il a fait une remontée dans l’histoire et aux origines des acteurs du mouvement démocratique.

Pour le Mali et au nom de la solidarité agissante, SBM a axé son discours, après le rappel des dates importantes du combat politique, sur le rôle de passeur du témoin et sur la nécessité d’un rassemblement de la classe politique. Justifiant ce passage de témoin par la perte cruelle du légendaire Seydou Badian Kouyaté, père de l’hymne national, le Président de l’ASMA-CFP a souligné que ce personnage restera éternellement dans la mémoire des Maliens. Plaçant son congrès sous le signe du rassemblement, Soumeylou a mis à profit cette occasion pour rendre un vibrant hommage au Président IBK pour la confiance à lui renouvelée à la tête du Gouvernement depuis un an. Il a rappelé que ce qui le lie au Président IBK ne date seulement d’aujourd’hui, mais d’hier et avant-hier. Aussi, le PM a expliqué le signe du rassemblement par la date du 30 décembre, anniversaire de son anniversaire à la tête du gouvernement en 2017. C’est aussi l’anniversaire de la marche unitaire du Mouvement démocratique en 1990 dont plusieurs acteurs étaient présents dans la salle y compris lui même qui en était le principal coordonnateur. Le président de l’ASMA-CFP a ensuite rappelé qu’à cette époque Me Mountaga Tall et Mohamedoun Dicko s’étaient engagés au Gouvernement à réparer tout ce qu’il y aurait comme casses éventuelles au cours de la marche. A ce titre, il a soutenu que le Président IBK est disposé et déterminé à concrétiser le rassemblement et l’ouverture de la gouvernance du pays pour le service de la paix. Cependant, selon lui, il y a beaucoup de biographies nouvelles qui quelques fois intriguent. « Nous souhaitons être des passeurs de relais, parce que nous ne pouvons pas passer toute notre vie dans l’activité militante débordante après avoir été de bons initiés, il faut accepter de transmettre les valeurs », a-t-il lancé. C’est pourquoi, Soumeylou Boubèye Maïga a considéré que : « depuis 2013, encore plus qu’en 2018, l’élection d’IBK nous offre, les forces démocratiques, patriotiques et républicaines, l’opportunité historique de nous rassembler et de concrétiser ce pourquoi on a combattu pendant des années ». Pour lui, il n’y a aucune barrière entre l’Adema, le RPM, l’URD, l’ASMA. A cet effet, il a martelé ceci : « la tâche qui nous incombe aujourd’hui, c’est de dépasser les divergences pour rassembler nos forces au service du Mali ».

Au nom de ce rassemblement, le Président du RPM, Dr Bocari Treta, non moins Président de la Plateforme « Ensemble pour le Mali », n’a pas manqué de soutenir la démarche de SBM. Selon lui, il urge de « transcender les difficultés tous azimuts auxquelles le pays est confronté ».

Ce discours politique impressionnant prononcé par le Président de l’ASMA n’est pas passé inaperçu. Ils sont nombreux à croire déjà, que le PM vient de poser les premiers jalons d’une grande ambition politique pour la présidentielle de 2013.

Jean Goïta

