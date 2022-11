Réélu vice-président du Réseau libéral africain en charge de l’Afrique de l’Ouest, Ousmane Ben Fana Traore, Président du Parti citoyen pour le renouveau (PCR), a tenu une Assemblée générale de restitution de cet événement dans sa nouvelle résidence à Moribabougou N’Tabacoro droit le samedi 19 novembre 2022. Pour la circonstance, il s’est prononcé sur l’actualité nationale, dont le projet d’un bloc libéral comme alternative.

L’Assemblée générale des partis politiques membres du Réseau libéral africain tenue en octobre 2022 à Johannesburg, en Afrique du Sud, a honoré le Mali à travers la réélection de Ousmane Ben Fana Traoré. A l’occasion de la restitution de cet heureux événement aux autres membres de cette obédience politique, il brossera les sujets phares de l’actualité nationale et internationale.

Dans son intervention, Ousmane Ben Fana Traoré a exprimé sa fierté d’appartenir au Réseau libéral qui, selon lui, constitue le meilleur avenir politique pour l’humanité. Pour lui, aux problèmes africains, il faut des solutions libérales africaines pour relever les défis de notre temps. Au cours de cette Assemblée générale tenue en Afrique du Sud, indiquera-t-il, il a été question du populisme, de l’insécurité, de la mauvaise gouvernance et le désordre qui caractérise notre temps.

De son point de vue, il est indispensable de cadrer les 278 partis politiques du Mali. Il faut des valeurs et idéologies pour incarner nos partis politiques. C’est en cela, estime-t-il, que réside le salut des politiques pour la bonne gestion des affaires publiques.

A en croire Ousmane Ben Fana Traoré, les 3 pays de la sous-région qui ont connu des coups d’Etat à répétition sont ceux fondamentalement gérés par les socialistes. Ce qui prouve que le social-démocrate a atteint ses limites. Car, argumentera l’orateur, pendant que ces pays dirigés par les le social-démocrate sombre, ceux dirigés par les libéraux sont en train d’engranger des résultats probants, de donner les fleurons à leur économie. La Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana sont des illustrations parfaites, se vente-t-il.

Pour promouvoir cette prouesse de l’idéologie libérale et en faire profiter au Mali, il préconise une synergie d’action pour la mise en place d’un bloc libéral comme meilleure alternative.

Insécurité, sources et pistes de solutions

Pour le Président du PCR, Ousmane Ben Fana Traoré, l’insécurité ambiante qui sévit dans la bande sahélienne est causée par la crise libyenne. Une crise qui a contribué à la propagation des armes de tout calibre. Cette situation pour laquelle la France a beaucoup contribué avec ses alliés de l’OTAN ne vent pas son image dans les pays de cette zone. S’y ajoutent sa condescendance et son caractère de puissance coloniale qui ne plaident pas en sa faveur.

Pendant l’intervention des forces françaises et ses alliés, le Mali s’attendait à des résultats plus tangibles. Après 9 ans d’assistance, argumente-t-il, l’opinion publique a légitimement jugé inacceptable que des camps entiers soient tombés entre les mains des terroristes.

Le manque de moyen du G5 Sahel a renforcé la frustration des peuples. Car, explique M. Traoré, nonobstant les lobbyings de nos chefs d’Etat légalement élus, l’appui nécessaire pour faire face aux menaces sécuritaires n’a pas été au rendez-vous. « Le G5 Sahel aurait dû bénéficier du même élan de solidarité que l’Ukraine. Cette politique de deux poids deux mesures a agacé plus d’un », regrette notre interlocuteur. Cette incompréhension et frustration, détaillera-t-il, amènera nos pays à vouloir privilégier d’autres types de partenariat avec d’autres puissances.

Parlant de la gestion des affaires, Ousmane Ben Fana est convaincu que la meilleure façon de gouverner se fait par la politique. Pour lui, on doit cesser de faire de l’amalgame en jetant l’anathème sur tous les politiques. Car, certains politiques méritent d’être respectés. Le Président Modibo Keïta qui a été lapidé pour sa rectitude est une illustration du bien fondé de la gestion des affaires publiques par les politiques.

S’agissant de la posture actuelle de nos dirigeants, Ousmane Ben Fana les invite à la mesure. Parce que l’isolement politique et économique auquel notre pays fait face n’aura que des conséquences fâcheuses sur la vie de la nation. « On ne pourra pas vivre dans en autarcie. Il y a aussi des alliances séculaires qu’on ne pourra pas remettre en cause subitement. Nous ne sommes pas là pour être des souffre-douleurs de personne. On ne peut pas être dur jusqu’à nous faire du mal », a-t-il déclaré.

Précisons qu’à l’occasion de la présente rencontre, les partis comme le Pacp de Yeah Samaké et le Parti Mali Emergence de Oumar Moussa Diawara ont manifesté leur intérêt pour adhérer à l’obédience libérale. Ils sont une dizaine de partis politiques à afficher leur volonté à devenir des libéraux, a indiqué Osmane Ben Fana Traoré

Ousmane Ben Fana honore le Mali

Faut-il le rappeler, pour la deuxième fois consécutive, le Mali a été honoré à travers la personne de l’Homme politique malien, Ousmane Ben Fana Traoré, président du Parti citoyen pour le renouveau (PCR), réélu vice-président du Réseau libéral africain en chargé de l’Afrique de l’Ouest pour un nouveau mandat de 2 ans. Ce choix par ses frères libéraux est un véritable témoignage de son leadership et de son engagement militant au sein du Réseau.

Ce réseau, apprend-t-on, est connu pour être le plus grand regroupement des partis politiques d’Afrique affiliés à l’International libéral depuis plus de vingt-cinq ans.

Selon les responsables du réseau, la vision libérale est de créer une Afrique libre et responsable de ses choix. Une Afrique prospère et intégrée avec des démocraties florissantes, en paix les unes avec les autres, dans laquelle chaque peuple a le droit et la possibilité d’accroître son potentiel et de réaliser ce qu’il veut pour son propre développement. Une des missions du Réseau est de donner aux partis libéraux les moyens d’accroître leur influence et leur soutien sur le plan politique et de mettre en œuvre des politiques libérales selon les réalités de chaque pays, notamment lorsqu’ils sont au pouvoir, a martelé Président Ousmane Ben Fana Traoré.

Oumar KONATE

