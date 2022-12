Le Mouvement du 5 juin- Rassemblement des forces patriotiques est sortie de son silence pour répondre le cadre d’échange des partis et groupements politiques pour la réussite de la transition suite à leur rencontre avec le premier ministre par intérim.

A la suite d’une première audience que le premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a accordé au cadre d’échange, ce regroupement politique avait rédigé un communiqué demandant « la nomination d’un premier ministre neutre, intègre et la formation d’un gouvernement de mission et inclusif, l’organisation des élections législatives et présidentielle …».

Visiblement, le M5-RFP, tendance proche de Choguel Kokalla Maïga, s’est senti cibler par le contenu de ce communiqué. Hier dimanche, le M5-RFP a répliqué en qualifiant le cadre d’échange d’être « en mission commandée et de jouer contre son propre pays pour des raisons inavouables » à la visite de la mission du Médiateur de la CEDEAO à Bamako. Pour le M5-RFP, « les Maliens n’ont pas la mémoire si courte que ses responsables le croient ». C’est ainsi que le communiqué du M5-RFP de rappeler les périodes sombres de la gouvernance du défunt régime. Une période dans laquelle les partis membres du cadre étaient aux affaires dont il accuse le cadre d’être responsables. D’après le M5-RFP, cette période a été marquée « par les es massacres les plus horribles les civils désarmés avec des villages incendiés, l’absence de l’administration dans une bonne partie du territoire national et aux nombreux scandales de corruption et les détournements à ciel ouvert des fonds destinés à l’acquisition de matériels et équipements militaires ». Le M5-RFP regrette qu’aujourd’hui, « les mêmes responsables de ces gâchis qui veulent mettre leur passif à la charge des autorités de la Transition engagés à réparer leurs échecs et les dégâts incommensurables de leur gestion ».

Toujours dans cette série de récriminations contre les partis membres du cadre d’échange, le M5-RFP indique que cette tendance politique a échoué lamentablement à mettre le pays sur les rails. Au nombre de ces échecs, il cite entre autre l’organisation du Forum Social pour apaiser le climat social, la mise en œuvre des recommandations du Dialogue Inclusif National, l’organisation des élections référendaires et des élections crédibles.

Pour le M5-RFP, le cadre d’échange est disqualifié aux yeux de l’opinion malienne. « Au lieu de demander pardon au Peuple malien qui a décidé de reprendre son destin en main, le Cadre se met au service de puissances étrangères pour saborder les efforts de reconquête de notre souveraineté nationale », a répliqué le M5-RFP.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

