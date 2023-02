Assemblée générale de la section UJ/RPM de la commune IV : « Le RPM vit bien et participera à toutes les élections »

Dans sa volonté de tenir les assemblées générales d’information dans le district de Bamako, le Bureau National de l’Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali (BN-UJ/RPM) a tenu, le samedi 11 février 2023, une assemblée générale d’information au siège de la commune IV à Lafiabougou. L’objectif était d’échanger avec la base sur la vie du parti et les actions futures.

Après les mots de bienvenue des responsables du parti en commune IV, le secrétaire général intérimaire de la jeunesse de la commune IV, Yacouba Doumbia, a souligné que l’objectif de cette assemblée est d’inviter tous les militants au « rassemblement pour la redynamisation du parti ».

Contrairement à ce que pensent les Maliens, il estime que le RPM vit et qu’il va toujours vivre. Par rapport aux séries de démission enregistrées dans les rangs du parti vert et or, le secrétaire général, Yacouba Doumbia, dira que la démission fait partie de la vie d’un homme politique. Pour lui, « on doit respecter le choix de tout un chacun ». Avant de confirmer que la section IV « participera à toutes les échéances électorales », parce qu’ils sont là pour aller à la conquête et à l’exercer du pouvoir.

Pour sa part, le secrétaire général du bureau national des jeunes du RPM, Abdoulaye Magassouba, soutiendra que le bureau national des jeunes a décidé de tenir des assemblées générales d’information dans toutes les sections UJ-RPM du district de Bamako. Selon lui, le but de ces rencontres est « d’être en contact avec les militants et de leur donner le maximum d’informations » sur la vie du parti, les réformes en cours et de les préparer pour les prochaines élections au Mali. « Aujourd’hui, le RPM se porte comme un charme. Nos structures sont restées intactes, malgré quelques démissions. L’assemblée générale va nous permettre de faire l’état des lieux de ces structures, de procéder au remembrement de ces structures, et de reprendre entièrement les activités au sein du parti » a-t-il déclaré.

À l’en croire, le parti se porte bien. Il estime qu’ils vont porter le message du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, par rapport à l’avant projet de la Constitution, parce que le RPM est dans un regroupement politique, qui est l’EPM et cet ensemble aussi est membre du Cadre. Et Abdoulaye Magassouba d’ajouter qu’ils sont des démocrates et qu’ils vont travailler à ce que le chronogramme, qui a été établi, puisse être respecté afin qu’il y ait un retour effectif à l’ordre constitutionnel, dans les meilleurs délais.

Abréhima GNISSAMA

