A vos plumes : Epargnez le porte-monnaie de la pauvre majorité résiliente

Certaines décisions, surtout si et quand elles touchent le porte-monnaie de la majorité pauvre et résiliente, doivent émaner de cette majorité, pour justement bénéficier de son adhésion. Même si le montant, en termes de pourcentage, peut paraître minime ou même «ne représenter que». Par exemple, enlever 100 F CFA du «prix du condiment», même si 100 F CFA paraissent minimes, croyez-moi, ça se ressent sur le repas ; sur le goût ou la quantité, ou alors les deux. Et même sur la cohésion dans le couple.

J’ai été marquée par une histoire qui m’a été racontée, il y a quelques années, certes, mais qu’est-ce qui a changé ? Une personne qui peinait à réunir 100 F CFA pour acheter son traitement. Par ailleurs, nous ne devons, nous voiler la face, si nous voulons avancer. Oui, le Malien ne rechigne pas, ou plutôt ne rechignait pas, à contribuer «pour la patrie». Le hic, c’est qu’on n’a jamais ni retour ni rapport… À part parfois des articles enflammés suite aux flops. Ou l’enrichissement fulgurant de quelques-uns…

Il y a aussi une sorte de dissonance dans le timing. Il y a deux ans, cette mesure de nous «taxer spécialement» sur nos opérations téléphoniques serait passée comme une lettre à la poste. La confiance du peuple en ses dirigeants, la communion d’alors… le permettaient. Entre-temps, il y a eu trop de rêves brisés, d’élans cassés. Et les rapports des structures chargées de la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite, confirment hélas ce que nos yeux voient et ce que notre souffrance au quotidien nous fait vivre.

C’est triste ! Mais, les amis, l’espoir ne meurt jamais. Mieux, il a cela de beau et de bon, qu’il est disponible à profusion, pourvu d’être branché sur la bonne fréquence. La vie est une somme de leçons, dont l’usage que nous faisons, est déterminant.

KKS

