BenbereVerif : Des animaux morts à la suite d’inondations, pas d’un empoisonnement des puits par les FAMa

«Une mission FAMA/WAGNER a empoisonné des puits à Tabankort et Inabogui », écrit un compte X avec une photo montrant des cadavres de chèvres. L’image date de septembre 2023 et n’a rien à avoir avec des actions des Forces armées maliennes.

La publication, visible ici, récolte beaucoup de réactions : plus de 40 000 personnes l’ont vue. L’auteur «AMASTANE», se définissant comme militant de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), l’ancienne rébellion signataire de l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR, mai-juin 2015), affirme qu’il s’agit d’une photo montrant des animaux morts après un empoisonnement des puits par les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs partenaires à Tabankort et Inabogui. Beaucoup de réactions en réponse au tweet ont signalé que la photo a été sortie de son contexte, d’autres parlent d’une tentative de désinformation.

Inondations en 2023

L’utilisation de la technique de recherche d’images inversées avec Google images et avec des mots-clés nous a permis de retrouver la même photo accompagnée d’autres dans des publications sur Facebook et X (anciennement Twitter), datant de septembre 2023.

Comme on peut le voir ici et là sur Facebook, la photo a été publiée avec d’autres images sur les réseaux sociaux après une forte pluie à Tadjmarte, dans la commune d’Aguelhok (Kidal), en septembre dernier. Cette photo, in fine, n’est pas une preuve de morts d’animaux après un empoisonnement des puits par les FAMa à Tabankort et Inabogui.

Rappelons que des affrontements violents ont opposé ces derniers jours les FAMa à des groupes armés réunis au sein du Cadre stratégique permanent (CSP). Dans un tel contexte, il est important de faire attention aux images diffusées sur les réseaux sociaux. Par Benbere

Commentaires via Facebook :