«Le Mali traverse une période de transition qui exige responsabilité, unité et engagement de tous. Nous devons dialoguer, rassembler et agir pour relever les défis de sécurité, de développement et de gouvernance… L’avenir repose sur notre capacité collective à bâtir la paix et le développement durable» !

Me Mountaga Tall, Président du CNID-Faso Yiriwa Ton

Entretien accordé à la chaîne panafricaine Afrique Média

