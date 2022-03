Les membres du grin perçoivent un conflit entre certains membres du gouvernement et ceux du CNT. Le premier qualifie le second d’illégale et d’illégitime. Et le second accuse le premier de vouloir recommencer avec la corruption du régime précédent. Tout est parti après la publication de la liste des bénéficiaires des logements sociaux dont figurent certains proches du Chef du gouvernement de la Transition.

Le camp du CNT n’a pas apprécié cette façon de faire et il a souhaité l’annulation pure et simple de la liste. Mais l’autre camp a lui décidé de suspendre la liste en lieu et place de son annulation. Ils sont allés jusqu’à souhaiter la dissolution de l’autre. Une belle bataille dont les membres se disent impatients de voir son issue. Toutefois, ils sont convaincus que ces deux camps sont tous soutenus par la junte. « C’est ça le grand paradoxe pour nous », disent-ils.

Les membres du grin n’arrivent pas à distinguer le vrai chouchou de la junte. Tantôt, ils pensent qu’un camp est soutenu par Assimi et l’autre camp est soutenu par Diaw. D’une façon ou d’une autre les membres pensent que ce conflit va affaiblir la transition qui se trouve déjà sous les sanctions de la Cédéao.

Ibrahima Ndiaye

