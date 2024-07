Dans un communiqué en date du 16 juillet 2024, «l’Etat-Major Général des Armées informe qu’une vidéo d’une rare atrocité assimilable à du cannibalisme circule sur les réseaux sociaux depuis ce matin mardi 16 juillet 2024». Le texte officiel ajoute : «Un individu en tenue et insignes militaires FAMa est identifiable sur ladite vidéo. L’Etat-major général des Armées et l’ensemble des FAMa se démarquent de cette vidéo et assurent que ces pratiques sont contraires à l’éthique, aux valeurs, us et coutumes de notre armée. Les services compétents sont mobilisés pour confirmer l’authenticité de la vidéo et l’identification de l’individu. L’Etat-major général des Armées rassure que toutes les dispositions sont prises pour faire ressortir la vérité relative à cette vidéo».

L’ancien ministre de la Justice, Garde des sceaux, Me Mamadou Ismaïla Konaté, se réjouit de la réaction rapide de la hiérarchie militaire en ces termes : «voilà ce que l’on attend des représentants d’une armée nationale, républicaine. Des brebis galeuses, il y a en partout. Des débordements et des bavures. Communiquer de cette façon est le signe d’une dignité humaine et la preuve que la responsabilité, corollaire de l’action militaire sur le terrain, est prise en main. Donnez la suite et expliquez-vous s’il y a lieu».

Pour Moussa Mara, ce sont des «images insupportables et inacceptables». L’ancien Premier ministre salue «la Déclaration de l’Etat-major général des Forces armées qui se distingue contre cette pratique, la condamnant sans réserve et, surtout, promettant des enquêtes transparentes pour identifier les coupables éventuels en vue de l’adoption de sanctions appropriées…….. L’armée est le creuset de la nation et par ses actions, participe au renforcement du sentiment national chez les Maliens qui doivent tous recevoir un traitement équitable de sa part. La guerre contre le terrorisme, aussi dure qu’elle soit, ne doit jamais justifier des actions illégales de la part de l’État et de l’armée. J’appelle nos autorités à faire la lumière sur cette question et à publier les résultats des enquêtes. Je leur demande de rester très attentives au strict respect par toutes nos forces des règles de la guerre et de tous les droits de l’homme. Je réitère mon soutien sans réserve à nos FAMAS qui travaillent dans des conditions difficiles».

Pour l’image du Mali et l’honneur des FAMa, l’Etat-major général des Armées doit tout entreprendre afin de «faire ressortir la vérité» comme annoncé dans son communiqué.

Faut-il rappeler que les Ong internationales ont souvent accusé les Forces armées maliennes d’exactions que la hiérarchie militaire a toujours rejetées? Colonel Alpha Yaya Sangaré se trouve sous mandat de dépôt pour avoir repris des accusations formulées par Human Rights Watch dans son livre intitulé: «Mali, le défi du terrorisme en Afrique».

Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :