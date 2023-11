Entre Nous : La coqueluche

Sommets France-Afrique, Inde-Afrique, Russie-Afrique, Chine-Afrique, Usa-Afrique, Turquie-Afrique, Europe-Afrique, Arabie Saoudite-Afrique, etc. Les rencontres entre les pays du continent africain et ceux d’autres contrées se multiplient ces dernières années. Pas plus tard que le 10 novembre 2023, s’est tenue à Riyad le 1er Sommet Arabie Saoudite – Afrique sous le thème «Développement et prospérité : agriculture, éducation, santé et aide humanitaire». A l’instar des autres, la rencontre de Riyad a enregistré la présence de plusieurs Chefs d’Etat ou de gouvernement à la tête de fortes délégations.

Quel est l’impact de ces sommets sur le développement de l’Afrique ? Pourquoi notre continent suscite-t-il tant de convoitises ? Telle une jeune qui attire par sa beauté, il est courtisé autant par les pays dits puissants que ces pays «dits émergents». Chacun cherche à y prendre pied d’une manière ou d’une autre. L’Afrique regorge d’énormes potentialités dans divers domaines. Selon certaines statistiques, «l’Afrique est un continent qui couvre 6% de la surface de la terre et 20% de la surface des terres émergées. Elle compte une population de 1,3 milliard d’habitants. Ce qui la place deuxième continent du monde après l’Asie. En 2020, l’Afrique représentait 17,2% de la population mondiale».

Malgré l’existence de telles richesses, l’Afrique reste paradoxalement l’un des continents où les populations vivent dans des conditions pénibles. Pire, elles souffrent de crises complexes comme au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Nigéria, au Soudan, en Somalie, en Ethiopie, en Libye, en République centrafricaine, en RDC. En plus des tares de gouvernance, ce continent, présenté par les historiens comme « le berceau de l’humanité» souffre des affrontements fratricides et des invasions terroristes. La sécurité est devenue la principale préoccupation de populations qui se déplaçaient naguère d’une localité à une autre ou d’un pays à un autre sans aucune difficulté majeure. L’Afrique est victime des agissements de ses fils. Ceux-ci préfèrent jouer le jeu des autres pour le pouvoir et ses privilèges, au grand dam de leurs frères. Elle continue d’être le théâtre d’affrontements des puissances étrangères qui pillent sans état d’âme les ressources du continent pendant que ses drôles de dirigeants se disputent les premiers titres du «championnat mondial pour la mendicité» dans les locaux de Bretton Woods, selon……

Entre nous, l’Afrique ne mérite-t-elle pas mieux ? Elle mérite le développement, la prospérité et la paix. Ses pays doivent instaurer une démocratie sans fard et une véritable stabilité institutionnelle, gage de tout progrès réel. Ils doivent se débarrasser du vernis démocratique et ses ridicules jeux de rôle. Ces multiples sommets sont l’occasion pour ses dirigeants de montrer une autre image du continent.

Chiaka Doumbia

Commentaires via Facebook :