Entre Nous : Leçons de vie !!!

El hadj Maréchal Docteur Idi Amin Dada, Empereur Jean Bedel alias Sallah Eddine Ahmed Bokassa 1er, Capitaine Samuel K. Doe et son compatriote Charles Taylor, Capitaine Moussa Dadis Camara, Colonel Mouammar Kadhafi, Général Moussa Traoré, Yaya Jammeh… Dans le temps et l’espace, des exemples d’exercice du pouvoir d’Etat. L’exercice du pouvoir avec ses grandeurs, ses servitudes voire ses décadences ! De véritables leçons de vie !

Capitaine Moussa Dadis Camara, qui a pris le pouvoir en 2008 à la suite du décès du Général Lassana Conté, fait face à la justice de son pays, pour son rôle présumé dans les événements tragiques de 2009, au Stade du 28 septembre. L’animateur vedette de «Dadis Show» s’est résigné aujourd’hui à méditer sur son sort entre les quatre murs d’une prison, d’où il aurait tenté de s’évader le week-end dernier.

«Le Guide suprême», «le Roi des rois d’Afrique» a régné pendant 41 ans sans partage sur la Libye. Entouré de son impressionnante garde prétorienne, c’est le regard toujours fixé vers le ciel qu’il marchait. Chassé de Tripoli suite à l’intervention de l’O.t.a.n, il s’est réfugié avec un cercle de fidèles à Syrte, sa ville natale où il se nourrissait de pain sec. C’est sous le petit pont où il s’était réfugié qu’il fut retrouvé et assassiné. Quelle fin cruelle !!!

Que dire de Samuel K Doe et de Charles Taylor, deux anciens ‘’hommes forts’’ du Liberia? Le premier est mort assassiné, après avoir été sauvagement torturé. Le second, seigneur de guerre à la réputation sulfureuse, a été cueilli comme un rat lors de sa tentative de fuite de son exil au Nigéria. Il purge une peine de 50 ans de prison, dans un centre pénitentiaire au Royaume-Uni.

Général Moussa Traoré a comparu devant une Cour d’assises dont le banc du ministère public était occupé par une magistrate. Il avait radié cette dame des effectifs du corps de la magistrature, au plus fort de son règne, qualifié par le regretté Amadou Seydou Traoré de «23 ans de mensonges».

Il y a quelques mois, l’ancien chef des jeunes patriotes de la Côte d’Ivoire, «l’armée rouge» de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, a posté sur les réseaux sociaux un message émouvant sous le titre «Moi, la Vie m’a parlé ». Lisez : « On n’est pas fort à vie, on n’est pas toujours fort pour être toujours le plus fort, moi j’ai dormi à même le sol en prison à la DST, moi Blé Goudé. Moi, j’ai attendu un passeport pendant 12 mois, moi dont le petit coup de fil, auparavant pouvait donner un passeport à quelqu’un en 1 jour. DIEU nous parle, la vie nous parle, moi la vie m’a parlé. Ceux qui continuent de se bomber la poitrine, le pouvoir de l’Homme a un début et a une fin, le seul pouvoir infini, c’est le pouvoir de DIEU. C’est pour cela, quand tu as le pouvoir, il faut tendre la main à l’autre, pour que le jour où ton pouvoir finit et que pour lui commence, il te tende aussi la main. Je vous parle avec expérience, j’ai dormi nu dans une cellule de prison, j’ai passé des jours sans manger, on n’est pas fort à vie».

Chiaka Doumbia

