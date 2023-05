J’aurais voulu te dire la date des prochaines échéances électorales avec certitude et exactitude sans être géomancien ni féticheur et sans fuir. J’aurais voulu te dire avec serment, quand est-ce que nous irons aux élections. Quand est-ce nous sécuriserons notre pouvoir sous le sceau d’élu et la roulette du mandat. J’aurais voulu te dire tout ça sans faire recours au tarot ni faire parler des cauris.

J’aurais voulu juste lire la charte de la Transition et te dire quand des hommes de toutes les contrées proches et lointaines, élus et mandatés se constitueront en députés et conseillers pour voter des lois et proposer des solutions concrètes contre le terrorisme.

J’aurais voulu te dire quand est-ce qu’un seul homme élu et mandaté pourra voyager librement au nom du Mali pour aller en Chine, en Türkiye, en Russie, en France (Astahfiroulah !), en Iran pour parler du Mali et au nom du Mali sur le concert des grandes nations.

J’aurais voulu te dire, que oui des investisseurs vont venir au Mali, car l’Accord d’Alger prévoit une paix durable et l’union de tous contre le terrorisme. Que oui ! Avec l’Accord, toutes les armes pour le Mali se réuniront sous l’emblème des FAMa et combattront le terrorisme. Tous contre seul, une convergence militaire de Kayes à Kidal contre l’unique ennemi : le terrorisme.

Oui que les investisseurs auront confiance car plus jamais, le Mali n’acceptera de coup d’Etat. Que les banques investiront au Mali car elles ont la foi qu’un pouvoir stable fera face au terrorisme par la science, le développement, la justice et l’armée. Pas des souscriptions, le Mali aura des prêts de développement, des fonds d’investissement, car demain nous serons en mesure de tout rembourser dans la paix, la cohésion et la stabilité.

J’aurais voulu te dire de te reposer, que la relève est assurée. Que les Etats généraux sur l’éducation ont tout touché et tout va être mis en règle. Dans 20 ans une génération non bernée prendra la relève avec la tête sur les épaules. Une génération qui saura répondre à une Commission des droits de l’Homme avec du droit et des faits concrets et non : “Minusma dégage” !

Oui grand-père ! J’aurais voulu te dire, grand-père, repose-toi, on a mis en place des mécanismes de contrôle qui empêcheront même au diable de voler ou de corrompre. J’aurais voulu te faire savoir que les Etats généraux de la justice ont tout pris en compte.

Des conseils juridiques gratuits pour tout le monde, la publication des décisions de justice sur des sites et des récompenses pour les meilleures décisions de justice motivées et le meilleur parquet. Que la presse et les partis politiques, tous les secteurs de développement ont écrit leur avenir. Juste le lire et te le dire.

Mais grand-père, si je sais que demain, mercredi 3 mai 2023, Journée mondiale de la presse, qu’aucun journaliste ne va être enlevé ou être obligé de fuir le pays, j’ai menti. Bientôt on va préparer un “Ciwara d’enlèvement” et le décerner à qui de droit. 21e siècle.

Cher grand-père, je ne sais pas ce qui se passera demain au Mali. Les investisseurs non plus. A plus forte raison, dans 20 ans. Période minimum de planification du développement d’un Etat.

A mardi prochain inch Allah pour ma 66e lettre. Amine.

Lettre de Koureichy

