Lettre à grand-père : Sauvons la République !

Sauvons l’Etat de droit ! Sauvons la justice ! Sauvons l’ordre politique ! Oui grand-père. Tellement de gens s’en sont pris à la République qu’il n’en reste que peu. La République souffre et agonise dans l’ignorance des uns et l’indifférence des autres. Oui grand-père ! La République a été trahie, dévastée et massacrée. Elle agonise.

Oui grand-père ! D’aucuns s’en sont pris à la République. Ils veulent créer leur loi, leur système et leur gouvernance. L’ordre politique de la République ne les arrange pas. Ils s’en prennent à l’Etat et à tous ses symboles. De radicalisme à l’extrémisme. Une violence terroriste. La République est saccagée et ravagée. La République agonise.

Oui grand-père ! D’autres s’en ont pris à son territoire. Ils veulent le couper et le découper. Ils détruisent la République pour séparer le territoire. Ils s’en prennent à la République et à tous ses symboles. Le sceau et les armoiries sont attaqués. L’emblème est brûlé. La République subit d’indéniables drames. La République crie au secours dans l’agonie.

Pour certains, ce sont les institutions. Des rangers. Oui les bottes craintes et vénérées. La République se réveille un matin, tout est écroulé. Rien n’a survécu. Toutes les institutions, toute la Constitution, toutes les lois. Ce qui a tenu devant les séparatistes et les intégristes s’écroule au final et rien ne bronche. Au contraire, on acclame. Et la République agonise.

De mal en pis, la République agonise. Force n’est plus à la loi. Les libertés dépendent des couleurs. Elles sont restreintes et les droits sont fricotés. Les prisons ne dépendent plus de ce qu’on a dit ou fait mais à qui on a dit ou fait. La justice s’amalgame aux impôts. Le tout parachevé par des acclamations de ceux qui, insoucieusement, attendent leur tour.

Et la République agonise. Sauvons-la ! Depuis qu’il est temps. Sauvons-là par des compromis et du droit. Sauvons la République par l’entente et la cohésion. Sauvons la République par le bon vote et les institutions. Sauvons la République par l’Etat de droit, la paix et la justice. Sauvons la République par la science de l’Etat et du droit.

La République, c’est d’abord l’Etat de droit. C’est aussi les institutions et le bon fonctionnement. Il n’y a pas de riposte meilleure à l’extrémisme violent que la justice et les institutions fortes. Il n’y a pas de riposte meilleure à l’instabilité politique que de donner mandat et de la bonne manière à ceux qui sont légitimes de diriger. Sauvons la République par des institutions fortes.

A mardi prochain pour ma 279e lettre. Amen !

Lettre de Koureichy

