«Maudit soit l’oppresseur qui vient avec un fouet et qui nous méprise parce qu’il nous opprime !», Marcel Pagnol.

Ceci étant, il est temps pour le peuple du Mali de sortir des calculs personnels pour défendre la patrie MALI en danger. Venue avec SERVAL pour stopper l’avancée des terroristes sur Bamako, la France a amené, par la suite, BARKHANE pour nous opprimer, nous oppresser.

Prenant de plus en plus conscience de cette réalité, le peuple se doit d’exiger le départ de nos oppresseurs. Nous devons alors nous mobiliser contre la France et ses alliés qui sont en train de piller nos ressources en créant le chaos à l’intérieur de notre pays. Défendons notre patrie contre les oppresseurs en nous donnant la main. Sortons, manifestons, fustigeons car jamais peulhs et dogons ne se sont tués à dessein au Mali. Aussi, dénonçons, rejetons leurs complices apatrides pétris dans l’ombre. Levons-nous en un peuple, un but, une foi pour chasser les oppresseurs de chez nous.

Boubacar DABO

