COFOR Mali Coalition des forces juvéniles pour le renouveau : Mounataga TALL édifie la jeunesse malienne dans la consolidation de la Démocratie et retour aux valeurs traditionnelles

Samedi 30 novembre 2024, la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau ( COFOR Mali) a organisé une conférence débat qui avait pour thème: le rôle des jeunes dans la consolidation de la Démocratie et retour aux valeurs traditionnelles. Comme panelistes il y’avait également Maître Mounataga TALL ancien ministre et président du CNID et M. Seydou SANGARE Coordinateur des Chefs de quartiers de Bamako et le Modérateur : Oumar Barou Sidibé . Cette conférence débat fut une formidable occasion d’échanges constructifs avec une assistance riche et variée composée de jeunes leaders et d’anciens ministres. Les échanges francs et sincères ayant permis d’aborder non seulement les vraies questions sur le processus démocratique au Mali mais aussi des propositions de solutions pour un Mali meilleur.

Depuis quelques années les jeunes se détournent de plus en plus des modes traditionnels de participation politique : ils votent moins, sont moins nombreux au sein des partis politiques et ne font pas confiance aux institutions politiques. Quelle est la raison de ce désintérêt croissant pour l’engagement politique ? Selon diverses études, l’augmentation du chômage des jeunes, la précarisation de l’emploi et le passage de plus en plus difficile de l’école au monde du travail pourraient contribuer à ce désenchantement apparent de la jeunesse.

Pour autant, les jeunes ne se sont pas désengagés des pratiques démocratiques et civiques et qu’ils semblent rester fortement attachés aux valeurs démocratiques. Les jeunes participent aujourd’hui à diverses formes d’activités démocratiques qui correspondent à leur vision de la démocratie et de la citoyenneté́, dans une société́ où ils se sentent exclus des processus politiques. Les manifestations et les émeutes que le Mali a connu récemment pourraient être vues comme la réponse de la jeunesse à un système politique qui ne leur permet pas d’exercer leur part du pouvoir et une véritable citoyenneté́. Les jeunes ont trouvé́ d’autres manières de faire entendre leur voix. Les collectivités locales et régionales peuvent permettre aux jeunes de faire entendre leur voix dans les processus décisionnels, en contribuant à l’élimination des causes de leur désenchantement et en leur donnant de véritables possibilités de participation.

Pour la présidente de la Coalition des forces juvéniles pour le renouveau (COFOR Mali) Mme Zeinab Evelyne Jacques , la jeunesse malienne forte de sa tradition et de sa diversité doit être l’agent de changement , elle doit participer activement à la gestion de notre démocratie en défendant les principes de liberté , d’égalité et fraternité . Selon elle, la démocratie est un pas, un acquis, elle doit constamment nourrir par la participation de tous et surtout ceux qui leur dynamisme et leur vision peuvent souffler un rôle nouveau. Car les jeunes par leurs énergies et leurs soifs de justice peuvent être porteur de ce changement. Aujourd’hui il ne s’agit pas de parler de l’avenir et aussi de comprendre que les jeunes ont un rôle à jouer dans la préservation de nos traditions, il ne s’agit pas de vernir en arrière mais d’allier vers le meilleur nos valeurs traditionnelle à l’aspiration légitime de modernité pour une société chacun trouve sa place pour s’épanouir.

En croire le conférencier principale, Me Moutaga Tall , nous sommes au rendez-vous du donnée et du recevoir. Se pose-t-il la question à savoir qui n’a pas été jeune qui demeura éternellement jeune ? Avant de dire que la jeunesse de façon plus particulière a toujours une responsabilité historique car notre pays le MALI a eu la chance d’être dirigé plusieurs fois par des jeunes , on imagine pas souvent car Modibo Keita est arrivé au pouvoir étant jeune , Amadou Toumani Toure ; Moussa Traore, Alpha oumar Konare seul trois sont arrivés vieux ( Dionconda Traore, IBK et Bah N’Daw) et tout le reste était dans leur plus bel âge , cela doit faire non seulement l’objet de fierté des jeunes et d’une grande responsabilité. Ajout ‘il que les jeunes doivent se dire qu’ils ont des choses à faire mais malheureusement on constate que les jeunes attendent qu’on les appelle soit ils veulent instaurer un débat générationnel dans les deux cas il y’a difficile de communication. On peut jouer son rôle, les générations sont interdépendantes mais surtout l’implication des jeunes c’est pas demain c’est ici et maintenant cela doit être entendu par tous….

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

