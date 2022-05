Il y a 45 ans disparaissait le père de l’indépendance, l’ancien président de la République, Modibo Keïta, qui a dirigé notre pays du 23 septembre 1960 au 19 novembre 1968. à l’occasion de la commémoration de sa disparition, la nation malienne a rendu un hommage mérité au leader politique. Ainsi, respectant une tradition bien établie, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a déposé hier une gerbe de fleurs sur la tombe de Modibo Keïta qui repose au cimetière d’Hamdallaye.

à son arrivée sur place, le chef de l’État a été accueilli par les autorités administratives et coutumières de la Commune III et du District de Bamako, en présence du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw et de plusieurs membres du gouvernement. étaient également présents des membres de la famille biologique de l’illustre disparu et de nombreux responsables de sa famille politique, le Rassemblement démocratique africain (RDA Mali).

Après l’exécution de l’hymne national et la sonnerie aux morts, le colonel Assimi Goïta a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs sur la tombe avant de saluer la mémoire d’un leader politique charismatique qui s’est battu avec ses compagnons de lutte pour donner au Mali sa souveraineté et sa dignité. Selon le colonel Assimi Goïta, feu Modibo Keïta, au-delà d’avoir été le premier président de notre pays, fut également un homme d’exception qui a su imposer autour du Mali le respect dans le concert des nations.

Pour le président de la Transition, Modibo Keïta était aussi un grand panafricaniste qui considérait l’unité africaine comme une nécessité pour coordonner l’ensemble des actions des pays indépendants sur le continent. “Ce jour d’anniversaire doit être pour tous les Maliens un jour de mémoire sans distinction d’ethnie ou d’appartenance”, a exhorté le président Goïta, qui a saisi l’occasion pour rendre un vibrant hommage au peuple malien pour son soutien et son accompagnement constants. Le chef de l’état assurera ensuite que les autorités de la Transition mettront tout en oeuvre pour la sauvegarde, la défense de la souveraineté, la dignité et l’honneur de la patrie dans le strict respect des intérêts du peuple malien.

Né le 4 juin 1915 à Bamako, Modibo Keïta est décédé le 16 mai 1977 en détention au Camp des commandos parachutistes de Djikoroni Para à l’âge de 62 ans.

