Mali : l’ex-ministre Seydou Lamine Traoré, plusieurs hauts cadres de l’EDM et des fournisseurs d’hydrocarbures placés sous mandat de dépôt

Au Mali, l’affaire dite « EDM Gate » relative à l’achat de 27 groupes électrogènes et deux transformateurs au compte de société Energie du Mali (EDM-SA), qui défraie la chronique depuis quelques jours, a connu une nouvelle évolution, hier lundi 22 janvier 2024. La Cour suprême a décerné plusieurs mandats de dépôt contre l’ancien ministre de l’énergie et des mines, des cadres de la société Energie du Mali et des fournisseurs d’hydrocarbures.

La Cour Suprême, saisie il y a quelques jours par le pôle économique et financier de Bamako, sur le dossier de fourniture de 27 groupes électrogènes et des transformateurs ainsi que du carburant non livré à la société énergie du Mali a procédé à l’arrestation de plusieurs personnes. Parmi elles, l’ancien ministre de l’Energie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, et deux ex-directeurs généraux de la société Energie du Mali, notamment Oumar Diarra et Koureissi Konaré.S’y ajoute à ces trois hauts responsables, l’ex-chef du département contrats et compliance d’EMD-SA, Mamadou Sidibé, l’ancien Directeur de la production , Oumane Traoré , l’actuel chef du département juridique , Joseph Thera, l’ex-directeur administratifs et financier , conseiller de l’actuel Directeur général et la secrétaire générale, chargée du département juridique, de la communication, du contrôle des contrats et de la compliance, Amina Niane. Ces hauts cadres sont tous inculpés par la Cour Suprême pour « faux et usage de faux, atteintes aux biens publics » dans l’exécution du marché relatif à l’acquisition de 27 groupes électrogènes et deux transformateurs au compte de la société Energie du Mali. Par ailleurs, nos sources nous informent que le président du conseil d’administration de la société énergie du Mali et presque tous ces collaborateurs longuement auditionnés à la Cour suprême ont été mis hors cause de ces arrestations. Ils doivent leur salut, selon nos recoupements, grâce aux alertes qu’ils ont donné sur ce dossier.

Des opérateurs économiques arrêtés aussi

La Cour suprême a également décerné des mandats de dépôt contre des opérateurs économiques en charge de la fourniture des hydrocarbures à la centrale thermique de la société EDM SA. Il nous revient que le patron de société Lah et fils, Mama Lah, très populaire dans le cercle des hommes d’affaires, a été placé sous mandat de dépôt et d’autres responsables bénéficiaires des exonérations 2023. Les bénéficiaires des titres d’exonérations ont été épinglés pour la simple et bonne raison qu’ils n’ont pas livré les quantités requises. Un document des investigations judiciaires fuité sur les réseaux sociaux relève des écarts énormes en quantité de combustibles non livrés. L’enquête préliminaire fait état, selon ce document un total de 22 millions 340 litres de gasoil et 315 mille litres de fuel non livrés. Ce qui serait à l’origine de plusieurs dizaines de milliards de FCFA de manquement dans les comptes.

Dans cette affaire des exonérations, le chef de bureau des hydrocarbures à la direction générale des douanes, Saran Daikité, a été arrêtée.

Par rapport à la plainte de la ministre de l’Energie sur la non-justification d’un écart de 59 citernes de combustibles, un support juridique fuité sur les réseaux sociaux produit, lors de l’enquête de la brigade du pôle économique et financier, dément cette disparition. Il ressort de ce document que le nombre de citernes recensés à Balingué dépasse celui déposé au niveau des centrales thermiques. L’enquête a recensé 78 citernes livrées sur la période citée dans la plainte de la ministre Mme Bintou Camara. Ce qui laisse moins de chance à la thèse du détournement de 59 citernes

Pour rappel, c’est à la suite d’une plainte de l’actuelle ministre de l’Energie, Mme Bintou Camara, que la brigade d’investigation du pôle économique et financier de Bamako a ouvert une enquête qui a abouti à l’interpellation de l’ancien ministre de l’Energie et plus d’une dizaine de hauts cadres de la société Energie du Mali. Les personnes interpellées sont restées pendant deux semaines en garde à vue au Pôle économique et financier de Bamako avant que la Cour suprême ne se saisisse du dossier.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

