Dialogue politique : Après la terreur, les «Anciens Colonels» tentent de renouer avec la classe politique

Le nouveau Premier ministre, le Général Abdoulaye Maïga, a présidé ce jeudi 5 décembre 2024, une rencontre avec les partis politiques au Centre de Formation des Collectivités Territoriales. Les échanges ont essentiellement porté sur les élections, mais ce fut aussi un moment de retrouvailles et de détente politique consécutif à la libération des 11 leaders politiques emprisonnés depuis juin dernier.

Après un boycott, par la classe politique, lors d’une précédente rencontre du genre sous l’ancien patron de la primature en Mars, le Général de division Abdoulaye Maiga a repris les choses en main. Une rencontre pour accorder les violons s’est tenue sous son magistère avec des échanges qui ont porté sur la révision annuelle des listes électorales qui comporte 8 472 439 inscrits, dont 573 284 établis à l’étranger. Les participants ont également abordé l’adaptation du fichier électoral au nouveau découpage territorial et administratif.

Pour le PM Maiga, il importe que les formations politiques fassent preuve d’union sacrée et de résilience face aux défis multidimensionnels auxquels le Mali est confronté. «Soyons vigilants car ce que nous vivons est pire qu’une guerre. En étant divisés, nous facilitons la tâche aux ennemis du Mali, nous aidons nos ennemis. Aussi, on devra mener des réformes difficiles mais essentielles pour accompagner le processus électoral», a-t-il déroulé.

Celui qui est aussi ministre de l’administration territoriale à par ailleurs assuré que les concertations avec la classe politique vont se poursuivre tout le long du processus électoral, afin que la Transition puisse se conclure par un scrutin apaisé. Le Chef du gouvernement malien réinstaure ainsi le dialogue avec les acteurs politiques, dont la composante la plus essentielle boycotte le cadre d’échanges depuis plusieurs mois et même le Dialogue inter-Malien. La tâche d’un nouveau PM aura été sans doute facilitée par la libération des 11 leaders politiques détenus pour activités politiques interdites. Actualité oblige, la question s’est d’ailleurs invitée aux débats. Le sujet a été notamment abordé par plusieurs acteurs comblés de voir leur appel à la libération entendus et qui affichent une disposition à travailler avec celui qui fut d’ailleurs leur interlocuteur central en tant que ministre de tutelle. On y dénombre plusieurs caciques politiques ayant rehaussé de leur présence l’éclat l’événement comme Maouloud Ben Katra, Yeah Samake, Oumar Ibrahim Touré, Younouss Hameye Dicko, entre autres.

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il aura suffi de l’avènement d’un nouveau chef du Gouvernement pour que la classe politique passe l’éponge sur toute la terreur anti-partisane instaurée par les «anciens colonels». Oubliés, en effet, la mesure de suspension mitigée des activités politiques, les purges de dépolitisation des gouvernements successifs, les campagnes de dénigrement et de désaffection de la chose politique, le nettoyage politique de collectivités territoriales à coups de destitutions de leurs élus, les chantages judiciaires sur fond de répressions sélectives, les traques de la moindre opinion dissidente, etc. En attendant une latente reprise des hostilités avec les enjeux d’un processus électoral – dont l’apaisement tant prôné va dépendre de l’étendue du consensus autour des règles du jeu, de l’impartialité de ses arbitraires ainsi que de la teneur de leurs ambitions politiques.

I KEÏTA

