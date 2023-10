Addis-Abeba : Dr Madou Diallo nommé Ambassadeur du Mali

C’est un diplomate de carrière doublé du professeur de relations internationales qui vient d’être nommé Ambassadeur du Mali à Addis-Abeba, dans la capitale de l’Union africaine. Dr Madou Diallo, puisqu’il s’agit de lui, était jusqu’alors Directeur des Organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

Le Conseil des ministres au cours de sa session ordinaire du 27 septembre 2023 a nommé Dr Madou Diallo au poste d’Ambassadeur du Mali à Addis-Abeba. Dans un message posté sur sa page Facebook, le désormais Ambassadeur Dr Madou Diallo s’est dit très touché par les messages de félicitations qui lui ont été adressées en cette occasion. «Je voudrais vous adresser mes sincères remerciements pour cette marque de considération et d’attention. Je saisis cette opportunité pour adresser ma profonde gratitude à S.E.M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et, à travers lui, à S.E. Colonel Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’Etat, pour la confiance placée en ma modeste personne pour apporter ma contribution au travail remarquable de la diplomatie malienne, dans un nouveau cadre».

Titulaire d’une Maîtrise en Diplomatie de l’Ecole nationale d’administration (ENA) d’Alger, d’un DEA en Droit international et Relations internationale à l’Université Lyon 3 et d’un Doctorat en Droit public à l’Université Descartes Paris 5 avec Mention Très Honorable, Dr Madou Diallo a commencé très tôt sa carrière professionnelle.

A 25 ans, il devient l’un des plus jeunes Chargés d’enseignement de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Chercheur au Centre de recherche en Droit international (Cdi) de Lyon. Il devient également Chercheur au Centre d’études et de recherches en Droit international, européen et comparé (Cediec) de Paris.

Après son séjour parisien couronné par une nouvelle distinction au Centre des études diplomatiques et stratégiques, le jeune cadre retourne au bercail pour servir son pays. Conseiller des Affaires étrangères de profession, il fut pendant plusieurs années l’une des pièces maîtresses du Ministère des relations avec les Institutions, en sa qualité de conseiller technique.

Parallèlement, il a effectué de nombreuses missions à l’étranger. En 2007, il participe au Programme des Nations unies pour le désarmement. Ce qui le conduit dans plusieurs pays, notamment en Suisse, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne, en Chine, au Japon.

Au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr Diallo séduit par son sérieux et sa rigueur dans le travail. Il gravit rapidement tous les échelons pour devenir Directeur adjoint des Organisations internationales. Il quitte, en 2012, les Affaires étrangères pour une nouvelle expérience à l’Assemblée nationale.

Au Parlement, le jeune cadre assume avec responsabilité les charges du Secrétaire général. Après quelques années de bons et loyaux services à l’Assemblée nationale, il retourne à Koulouba pour devenir Directeur des Organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Un poste stratégique qu’il occupait jusqu’à sa nomination en qualité d’Ambassadeur du Mali à Addis-Abeba.

Sur le plan politique, Dr Madou Diallo est un cadre de l’Union pour la république et la démocratie (Urd). Feu Soumaïla Cissé lui prêtait toujours une oreille très attentive. C’est lui qui a donné au Mouvement de la Jeunesse de l’Urd ses lettres de noblesses dans un paysage politique où les jeunes sont généralement relégués au second plan.

Dr Madou Diallo est aussi un excellent pédagogue qui contribue notablement à la formation des jeunes étudiants de l’Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako où il dispense des cours en Droit public et en Relations internationales.

Cadre intègre, discret et très efficace, le nouvel ambassadeur du Mali a de l’expérience et de la compétence nécessaire pour les exigences de la diplomatie malienne. Bonne mission, Excellence !

