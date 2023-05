Plusieurs cadres bientôt nommés au niveau des ambassades et consulats

Des ambassadeurs en fin de mission viennent d’être rappelés par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop. Parmi eux figurent Mme Seck Oumou Sall (Ambassadeur du Mali à Berlin), Mohamed Mahamoud Ben Labbat (Ambassadeur du Mali à Rabat, au Maroc), Moustapha Traoré (Ambassadeur, représentant du Mali à Abuja, au Nigéria) et Fafré Camara (Ambassadeur du Mali à Addis Abeba, en Ethiopie). De mouvements diplomatiques au niveau des ambassades et consulats sont attendus très bientôt.

Plusieurs ambassadeurs, ministres conseillers, conseillers et consuls sont en fin de mission dans les différentes missions diplomatiques. Ainsi, le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop a finalement abrogé les décrets de nominations de certains ambassadeurs. Il s’agit, entre autres, de Mme Seck Oumou Sall, juriste, en qualité d’Ambassadeur du Mali à Berlin, en République Fédérale d’Allemagne (elle avait été nommée le 6 juin 2018) Sékou Kassé, juriste également, en qualité d’Ambassadeur du Mali en République de l’Inde, au Bangladesh, au Népal, au Bhoutan, au Sri Lanka, en Malaisie, au Singapour, en République d’Indonésie, au Brunei Darusalam et au Royaume de Thaïlande avec résidence à New Delhi (il avait été nommé le 8 août 2018) le Général de division Sadio Gassama, en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali à N’Djaména, au Tchad (il avait été nommé le 14 février 2017)…

Ce n’est pas tout. Nommé le 20 juin 2019, l’ambassadeur du Mali à Rabat, au Maroc, Mohamed Mahamoud Ben Labbat est également en fin de mission tout comme l’Ambassadeur, représentant du Mali à Abuja, au Nigéria, Moustapha Traoré et Fafré Camara, Ambassadeur du Mali à Addis Abeba, en Ethiopie.

Le décret de nomination de Mamadou Mandjou Berthé, conseiller des affaires étrangères, en qualité d’Ambassadeur du Mali à Libreville, au Gabon a été aussi abrogé. Nommé le 26 novembre 2021, il a été retrouvé mort dans sa chambre, le 14 janvier 2023. Ses obsèques ont eu lieu à Sikasso.

En plus de ces ambassadeurs rappelés, il y a également plusieurs diplomates qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite, mais, qui sont toujours en fonction.

Il nous est revenu que le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop s’apprête à faire de mouvements dans les jours voire semaines à venir. Et plusieurs cadres seront bientôt nommés au niveau des ambassades et des consulats. C’est l’une des revendications du Comité syndical des affaires étrangères, qui a entamé une grève de 596 heures. Et jusqu’à présent, aucun compromis n’a été trouvé pour le moment entre les parties. Des discussions se poursuivent afin de satisfaire les autres points de revendications.

El Hadj A.B. HAIDARA

