Diplomatie/coopération : Allégations de rappel du personnel diplomatique du Burkina Faso en Côte d’Ivoire : La mise au point du ministère des Affaires étrangères

Suite à des allégations circulant dans certains médias concernant le rappel de l’ambassadeur ainsi que des Consuls Généraux du Burkina Faso en République Côte d’Ivoire, le ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur tient à clarifier certains points pour éviter toute confusion.

D’ores et déjà, il convient de souligner que le Burkina Faso n’a pas d’ambassadeur en Côte d’Ivoire et vice versa.

Les Représentations diplomatiques des deux pays à Ouagadougou et à Abidjan sont dirigées par des Chargés d’Affaires.

Le rappel de certains membres de la Mission diplomatique, s’inscrit dans le cadre d’un mouvement administratif normal, conformément aux pratiques diplomatiques habituelles, et cette décision n’est en aucun cas le signe d’une crise dans les relations entre nos deux pays.

Par ailleurs, un Chargé d’Affaires a récemment été nommé pour assurer la continuité de la Mission diplomatique à Abidjan, et celui-ci ainsi que les gérants intérimaires des consulats généraux du Burkina Faso à Abidjan, Bouaké et Soubré, ont pris service les jours suivants leur nomination.

Après sa prise de fonction, la nouvelle équipe est à pied d’œuvre et mène en toute sérénité ses activités, au nombre desquelles la traditionnelle montée des couleurs le lundi 06 janvier dernier dans les locaux de l’ambassade du Burkina Faso à Abidjan.

Cette mise au point témoigne de l’engagement des deux pays, à maintenir des relations constructives et sereines, loin des interprétations erronées relayées par certains médias dont la crédibilité est douteuse.

A la suite de cette clarification, le ministère des Affaires étrangères invite la presse et l’opinion nationale et internationale, à toujours s’informer auprès des sources officielles et fiables, à ne pas céder à des spéculations non vérifiées, et surtout, à prendre en compte le respect des principes diplomatiques qui guident les relations entre Etats.

DCRP/MAECR-BE

Source : Le Faso.net

Commentaires via Facebook :