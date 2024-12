Bazar Diplomatique 2024 : Mention spéciale aux organisateurs pour la réussite de cette foire

La 1re édition de la foire dénommée “Bazar Diplomatique” s’est tenue, le samedi 30 novembre 2024, au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Organisé par le Club des ambassadeurs et consuls accrédités auprès de la République du Mali, cet événement a été marqué par des expositions et des échanges fructueux entre les participants. Et mention spéciale aux organisateurs pour la réussite de cet événement.

La 1re édition du “Bazar Diplomatique” a été marquée par la présence de nombreuses personnalités dont le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie l’hôtelière et Tourisme, Mamou Daffé, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale représenté par son homologue des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Moussa Ag Attaher. De nombreux ambassadeurs et consuls ont pris part à cette rencontre dont le doyen du corps diplomatique, S. E. Hadi Shebli, ambassadeur de l’Etat de Palestine au Mali.

Après les mots de bienvenue du maire de la Commune III, Mme Djiré Mariam Diallo, le doyen du corps diplomatique, Hadi Shebli a rappelé toute l’importance de cet événement première du genre au Mali. “Cet événement ne va pas se limiter à Bamako, il ira beaucoup plus loin. Nous remercions le ministère de la culture, qui a beaucoup aidé à faire de cet événement une réussite”, s’est félicité l’ambassadeur de la Palestine. Selon lui, “l’idée de Bazar Diplomatique est survenue suite à une réflexion collective de tous les ambassadeurs accrédités au Mali”. La diplomatie publique, dira-t-il, se traduit par l’organisation de telle activité.

“Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop a montré sa ferme volonté de travailler avec les partenaires. Pour cette première édition, nous avons pu faire venir deux tiers des ambassades accréditées au Mali. Pour la 2e édition, nous souhaitons avoir tout le monde ici présent au Mali afin de consolider les relations avec le peuple malien”, a précisé S. E. Shebli. “En tant que diplomate, nous avons investi beaucoup d’efforts pour connaître les coutumes et les traditions et la culture malienne qui datent pas d’aujourd’hui”, a-t-il déclaré. A ses dires, pour les retombées de ce Bazar diplomatique, les fonds vont être destinés et dédiés à des actions humanitaires envers la population malienne. “Merci le Mali et nous espérons que cette 1re édition sera marquée dans l’histoire de nos relations entre le Mali et les pays accrédités ici au Mali”, a espéré M. Shebli.

Pour sa part, le ministre Mossa Ag Attaher a estimé que “le premier objectif d’un Bazar Diplomatique est de permettre aux populations qui vous accueille dans leurs ville de visiter vos pays respectifs sans se rendre à travers des expositions photos, vidéos ou des échanges”. Il a ajouté que c’est une rencontre d’échanges entre la population et les missions diplomatiques en vue d’une meilleure connaissance entre les peuples à travers leurs cultures, leurs artisanats et leurs tourismes.

Pour le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, “cette foire permet d’échanger avec plusieurs pays sans voyager. Ce Bazar Diplomatique est un espace d’échange, de partage, de communion entre la communauté et les diplomates accrédités au Mali, qui ont bien voulu partager ce moment. Une belle initiative qu’il faut saluer et saluer le corps diplomatique et les encourager à continuer dans ce sens”. En effet, au cours de cette foire, les pays représentés ont eu l’opportunité de présenter, d’échanger et d’exposer les richesses culturelles et patrimoines de leurs pays respectifs dans divers domaines, dont leurs produits du terroir et artisanaux. A noter que plusieurs entreprises maliennes ont été au rendez-vous.

L’un des temps forts de cette cérémonie a été la prestation d’une troupe culturelle malienne et des démonstrations des pratiquants d’arts martiaux en Kung Fu.

Aoua Traoré

