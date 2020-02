Le Ministre des Affaires étrangères du Mali en visite, depuis hier à Paris, pour apaiser la tension entre Paris et Bamako a complètement désavoué les propos tenus par l’ambassadeur Toumani Djimé Diallo.

–Maliweb.net- « Le sang des jeunes Français irriguait l’amitié entre la France et le Mali », a déclaré Tiébilé Dramé , dans un communiqué publié, hier, par le Sénat Français. Pour fermer ce chapitre d’incident diplomatique entre Paris et Bamako, Tiébilé Dramé a rappelé dans ce communiqué la reconnaissance du Président Ibrahim Boubacar Keïta et de l’ensemble des autorités maliennes à l’égard des efforts déployés par la France, au Mali et dans l’ensemble de la zone du G5 Sahel.

Sur son compte tweeter, le président de la commission défense et de sécurité de l’Assemblée malienne, Karim Keïta a également discrédité les propos de l’ambassadeur en postant que « bien loin de Bamako, dans le Liptako Malo-nigérien, la Légion étrangère armée 3 groupement tactique du désert de l’Opération Barkhane.»

Le Mercredi dernier, lors d’une audition devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat Français, l’ambassadeur du Mali à Paris avait dénoncé des «problèmes» posés par la Légion étrangère sur le sol malien, en évoquant des «débordements» à Bamako. «Par moments, dans les Pigalle de Bamako, vous les retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n’est pas celle que nous connaissons de l’armée. Ça fait peur, ça intrigue», avait déclaré Toumani Djimé Diallo.

Le Ministère des armées françaises a condamné cette mise en cause du diplomate malien en la qualifiant « de fausse mais inacceptable».

Le Président du Sénat, Gérard Larcher, en recevant , hier, le Ministre des Affaires étrangères du Mali, a vivement condamné les propos de l’Ambassadeur malien, qui, selon lui, « reposent sur des contre-vérités et ne servent qu’à alimenter des campagnes de communication contre la France, qui font le jeu des groupes terroristes ». Il a aussitôt apporté le soutien du Sénat aux militaires français qui combattent les groupes terroristes qui menacent les populations locales, aux côtés des armées des pays du G5 Sahel et au péril de leur vie. A l’en croire, les militaires français font honneur à la Nation et assurent leur protection à tous.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

