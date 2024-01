Mali : À la date du 31 décembre, 95% des Casques bleus ont quitté le pays

Cette déclaration a été faite ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, lors de la réunion ministérielle du Comité de mise en œuvre de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations-unies, relative au retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) de notre pays.

La rencontre s’est tenue dans la salle de conférence de son département en présence de plusieurs membres du gouvernement. Elle avait pour objectif d’adopter le rapport qui synthétisait le processus de retrait de la Mission.

l’adoption de la résolution 2690, qui a consacré le retrait de la Minusma à la demande du gouvernement du Mali qui devait se terminer au 31 décembre 2023, les autorités maliennes ont depuis souhaité que celui-ci soit coordonné, ordonné et sécurisé. Et depuis, les équipes techniques ont travaillé avec le comité et ont collaboré avec celles de la Minusma. « Au 31 décembre, nous avons constaté que le retrait de la Minusma est effectif », a fait savoir le ministre en charge des Affaires étrangères, à sa sortie de la rencontre.

Une démarche qui a été soulignée par le chef de la diplomatie malienne. Parce que ce type de mission avec une empreinte lourde de plus de 15.000 membres du personnel nécessite généralement un temps beaucoup plus long mais le défi a été relevé. « À la date du 31 décembre, 95 % des Casques bleus ont quitté le Mali. Toutes les entreprises ont été cédées à l’État malien », a-t-il témoigné.

Abdoulaye Diop a néanmoins reconnu que pour certaines entreprises notamment à Tessalit, Aguelhok et Kidal, il y a eu des difficultés à cause du retrait anticipé par la Minusma qui a mis souvent en danger la vie de nos hommes. Notamment dans le cadre des bataillons des Forces armées reconstituées ainsi que des matériels perdus. Mais malgré ce changement de plan de la Mission onusienne, le gouvernement s’était préparé en conséquence et avait anticipé.

Sur le plan environnemental, il a été rapporté que les équipes chargées de l’environnement qui devaient visiter certaines entreprises n’ont pas été faites. Il y a aussi beaucoup de dommages causés à l’environnement qui est en train d’évaluer et un plan sera adopté. Le ministre Diop a fait remarquer que les Nations-Unies seront saisies pour pouvoir prendre en charge ces différents événements.

Le chef de la diplomatie a fait savoir qu’à l’après-midi de ce vendredi 12 janvier, les ministres en charge des questions d’Emploi, de l’Administration territoriale et des Finances se retrouveront pour pouvoir signer le protocole avec les Institutions les banques qui peuvent prendre en charge les dettes que beaucoup de membres du personnel doivent au niveau de la Minusma.

Il est à signaler que la prochaine étape de cette réunion ministérielle consistera à faire intégrer toutes les recommandations et observations reçues par les membres du gouvernement. Ce rapport sera soumis au gouvernement avant de le rendre public.

Souleymane SIDIBE

