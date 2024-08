Dans un entretien téléphonique, les deux chefs d’État ont également évoqué la possibilité de renforcer la coopération entre nos pays dans d’autres domaines. La Türkiye représente un soutien de taille dans un contexte de tentatives d’isolement du Mali

Au cours d’un entretien téléphonique, mercredi dernier, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a réaffirmé son soutien au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, engagé avec détermination dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme dans le Sahel. Saluant le leadership du président Goïta, le chef de l’État turc a assuré que son pays est également déterminé à renforcer sa coopération avec le Mali dans tous les domaines. Malgré les multiples tentatives de l’Occident, d’isoler le Mali sur la scène internationale, le colonel Assimi Goïta, grâce à sa vision et son engagement, bénéficie chaque jour du soutien et de l’accompagnement de grandes puissances.

Lors d’un échange téléphonique, Erdogan a déclaré sans ambages à son homologue Goïta : «La Türkiye soutiendra le Mali dans sa lutte contre le terrorisme», a indiqué mercredi le colonel Assimi Goïta sur son compte X (ex-Twitter). «Aujourd’hui, lors d’un échange téléphonique, le président Erdogan a réaffirmé son soutien indéfectible au Mali dans sa lutte contre le terrorisme», a publié le président de la Transition sur son compte X. La même information a été diffusée par la Direction de la communication de la Présidence turque. Ainsi, la Türkiye est un soutien de taille pour le Mali dans un contexte de tensions régionales, exacerbées par le retrait des pays membres de la Confédération AES de la Cédeao.

COOPÉRATION GAGNANT-GAGNANT- Les relations entre les deux pays, la coopération dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que les questions régionales et mondiales ont été discutées au cours de cet échange. Le président Erdogan a assuré que la Turquie est déterminée à faire progresser sa coopération avec le Mali dans tous les domaines, notamment la santé, l’énergie, l’agriculture, l’industrie, la technologie, l’éducation et le commerce. Il a également réitéré son soutien à Bamako, au-delà de la lutte contre le terrorisme, dans le maintien de la paix et de la stabilité dans ses relations avec ses voisins.

Cet échange téléphonique intervient au moment où le Mali mène depuis la semaine dernière, une bataille féroce contre les Groupes armés terroristes (GAT), regroupés dans une coalition opportuniste dans le secteur de Tinzaouatène, à la frontière avec l’Algérie.

Selon nos informations, d’autres puissances étrangères suivent le même schéma en soutenant les GAT contre le peuple malien. Cet engagement turc auprès du Mali ne veuillez pas nécessairement à ces puissances qui veulent isoler le Mali dans le mais d’asservir son vaillant peuple.

Pour rappel, selon les données du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, en cinq ans, le volume des échanges commerciaux entre le Mali et la Turquie a plus que triplé, passant de 50 milliards de Fcfa en 2018 à 150 milliards de Fcfa. en 2023. Cette forte progression reflète l’engagement des autorités et des opérateurs économiques maliens et turcs à atteindre l’objectif de 300 milliards de Fcfa, fixé par nos deux chefs d’État. La Türkiye fait partie des partenaires sincères et privilégiés de notre pays dans les domaines de la sécurité, de l’agriculture, de l’éducation et de la santé.

Aboubacar TRAORE

