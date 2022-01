La Cité des enfants a servi de cadre ce mardi, 4 janvier 2022, à la tenue d’une conférence de soutien aux idéaux de Maître Mountaga Tall, président du Congrès national d’initiative démocratique (CNID-FYT). Une initiative du Mouvement ‘’Sirakadja Anw Ka Wuli Maliye’’ sous le thème ‘’ Fondement et acteur de la démocratie au Mali de 1991 à nos jours : rôle et place de Me Tall’’. C’était en présence de Me Tall, le président du mouvement, Moussa Diarra, les autorités religieuses et coutumières ainsi que plusieurs membres du mouvement.

Expliquant leur choix pour Me Mountaga Tall, le président du Mouvement, Moussa Diarra, a dit qu’il n’est pas fortuit, vu son parcours honorifique de 1991 à aujourd’hui. ‘’Il est blanc comme neige sur tous les plans, raison pour laquelle nous réclamons sa candidature pour les élections présidentielles à venir. On ne confiera plus notre pays à un vautour. Mountaga est l’homme idéal pour sauver le Mali’’, estime t-il.

Parlant de l’événement organisé en son nom, il s’est réjoui de l’honneur que le Mouvement ‘’Sirakadja Anw Ka Wuli Maliye’’ lui a réservé. ‘’Je dis merci d’avoir cru à ce que je fais et de m’avoir donné l’opportunité de parler dans cette salle remplie de jeunes et de femmes. C’est vraiment une opportunité inouïe que de leur dire ce l’on pense, ce que l’on sait, ce que l’on souhaite, de dire ce dans quoi on s’engage et de les inviter à s’engager collectivement. Donc c’est un sentiment de reconnaissance. Je leur dis merci !’’.

« 30 ans de vie politique, j’ai zéro casserole. Si quelqu’un m’amène une quelconque preuve de détournement que j’ai fait, je quitte la scène politique. Je ne suis pas venu dans la politique pour m’enrichir, je suis rentré pour servir le peuple Malien’’, explique Me Tall.

‘’Je fais confiance à la sagesse des Chefs d’Etat de la CEDEAO, afin de trouver un compromis pour tous les Maliens’’ a t-il déclaré.

Bréhima DIALLO

