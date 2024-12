Gouagnon Coulibaly réélu à la tête de l’URD pour 5 ans : La Cohésion a été préservée, mais les défis restent immenses

Le cinquième congrès ordinaire de l’Union pour la République et la démocratie, URD a eu lieu le samedi 21 décembre 2024 au Centre International des Conférences de Bamako, CICB. Ce congrès ordinaire, premier du genre après le rappel à Dieu de l’honorable Soumaïla Cissé, Président fondateur du Parti de la poignée des mains a tenu toutes ses promesses en termes de mobilisation et de la préservation de l’unité et de la cohésion du Parti . Il a aussi permis de minimiser les risques de divisions en parvenant à un large consensus au sein du parti de Soumaïla Cissé. Le congrès s’est déroulé dans des bonnes conditions et le Président sortant, l’honorable Gouagnon Coulibaly a été réélu pour un mandat de cinq ans. Un bureau de plus de 300 membres a été mis en place. Gouagnon Coulibaly est désormais à la tête d’un parti qui couvre tout le territoire national avec 166 sections de l’intérieur correspondant aux 159 cercles que compte le Mali et aux 7 arrondissements du district de Bamako et 44 sections de l’extérieur . Il aura besoin de beaucoup d’autorité, de doigté, de diplomatie, de don de soi, de cohérence pour conduire cette énorme machine politique, la plus importante aujourd’hui de la scène politique malienne.

Les fruits semblent tenir la promesse de fleurs, un large consensus a été obtenu autour de l’honorable Gouagnon Coulibaly, le Président sortant, afin qu’il continue à gérer le parti, cette fois-ci avec un mandat clair de cinq ans. Le challenge est certes risqué, mais il est à portée de mains si le nouveau Président, fort de sa légitimité, s’assume et prend toutes ses responsabilités. Il doit avoir comme boussole les textes du parti et défendre exclusivement les intérêts communs. Qu’il comprenne que n’est pas successeur de l’honorable Soumaïla Cissé qui le veut. Cet homme de conviction a su défendre des valeurs et refuser toute compromission ou soumission. Soumaïla Cissé a consacré une large partie de son parcours politique au combat pour la démocratie et le développement au sein de l’opposition républicaine, son successeur qui se trouve être un de ses proches, politiquement parlant, doit s’inspirer de ce bel exemple d’honnêteté, d’engagement que Soumaïla Cissé incarnait. Le Président Gouagnon Coulibaly à la tête d’un bureau de plus 300 personnes ne manquera pas de ressources humaines compétentes pour maintenir l’URD parmi les plus grandes formations politiques du Mali. Tout dépendra de sa capacité à manager toutes ces ressources humaines

Gouagnon Coulibaly aura-t-il les coudées franches pour gérer un bureau composé des personnalités aussi diverses, saura-t-il éviter la formation de clans et maintenir la cohésion ?

Il aura du pain sur la planche et la gestion d’un tel bureau ne sera pas de tout repos compte tenu des personnalités diverses, des membres du bureau exécutif national. Sa mission sera tellement immense qu’il aura à gérer toutes ces personnalités, préserver l’unité et la cohésion et contribuer à prendre des décisions idoines au grand bonheur du peuple malien en général et des nombreux militants de l’URD en particulier. Qu’il ait à l’esprit qu’il défendra un bilan au terme du mandat et la réussite ou l’échec dépendra du leadership que le Président incarnera et surtout de sa capacité managériale des hommes.

Au vu de l’immense et violente campagne de discrédit orchestrée qui a visé ces quelques années la politique et la classe politique dans notre Pays, le Président Coulibaly devra s’efforcer d’introduire et d’inculquer au sein de l’URD une culture de l’Éthique et des Valeurs afin de faire du parti le creuset de l’exemplarité et de la redevabilité des élites dirigeantes et tous les responsables politiques à quelque niveau que ce soit .

Le parti va-t-il faire la promotion de la jeunesse, synonyme d’option pour l’avenir ?

Le Bureau Exécutif National, BEN /URD, composé en grande partie des cadres jeunes doit inscrire au cœur de ses activités la formation et surtout la promotion des jeunes. Qu’il soit dit en passant la jeunesse ne saurait être le seul critère de choix, il faut également d’autres qualités comme la compétence, l’intégrité morale, et l’engagement pour le Mali d’abord ensuite pour le parti… C’est à ce seul prix qu’on pourra réussir et assurer la relève et de surcroit l’avenir du parti. Gouagnon Coulibaly a du pain sur la planche, ce pain peut être béni comme il pourrait être maudit, tout dépendra de lui-même.

Youssouf Sissoko

