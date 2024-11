Gouvernement en exil : Démission du PM Mohamed Ag Ahmedoun

Comme annoncé dans notre dernière parution, la rupture entre compatriotes de l’extérieure désireux de gouverner est effective. Une aventure qui s’annonçait déjà mort-née vient de s’achever de sa belle mort.

Depuis un certain temps, en effet, les divergences sont légion au sein de l’équipe gouvernementale ciblée par le procureur anti cybercriminalité. La dislocation du gouvernement malien en exil, basée à Genève est finalement consommée.

Mohamed AG Ahmedou qui occupait le poste de Premier ministre vient de démissionner de ses fonctions. Sa décision a été rendue publique samedi par une lettre officielle où ses ministres et l’état-major constitué sont tous désormais hors-service. L’intéressé justifie son retrait par des tiraillements répétitifs à l’interne et, tout en assumant l’initiative de ce combat, il dit ne plus se retrouver dans la conduite des affaires. Conséquence : il change de camp pour s’engager au Panel des Démocrates maliens pour la justice et le développement au Sahel. C’est dans le cadre de cette entité, en effet, qu’il compte désormais exprimer son militantisme. Reste à savoir ce qui sera son futur projet de société et la ligne que va adopter le parlement de transition qui devra réagir à cette fin de mission.

I KEITA

