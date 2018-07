Le vendredi 13 juillet 2018 a été une journée marathon pour le candidat Soumaïla Cissé qui a sillonné plusieurs endroits névralgiques de Bamako : le grand marché, la gare ferroviaire et le « Malitel Da ». Ici et là, Soumi a été accueilli dans la ferveur et avec une grande mobilisation. Les occupants de ces différents endroits qui constituent les « poumons économiques » de la capitale ont exprimé leur désir de changement.

Une foule enthousiaste a accueilli le candidat tout le long du parcours. De Dabanani, en passant par le Boulevard du peuple, à la rue 18 juin jusqu’à la gare ferroviaire, Soumaïla Cissé et son équipe de campagne ont eu du mal à se frayer un chemin. Devant la maison de l’artisan où le candidat a fait une brève déclaration. Ils étaient nombreux les commerçants installés entre l’Hémicycle et la Grande mosquée à vouloir serrer la main de Soumaïla Cissé.

En effet, de la Grande Poste aux étals bordant l’Assemblée nationale, en passant par la rue du 18 Juin, Soumaïla Cissé a pris un véritable bain de foule qui est plutôt rassurant pour ses admirateurs. «Soumi est la solution, il peut changer les choses au Mali », a laissé entendre Seyba Camara. «Il aura le soutien des hommes et des femmes qui travaillent ici », a-t-il poursuivi.

Apres le grand marché, la visite s’est poursuivie au siège de transrail. Les doléances des travailleurs de cette société en grande difficulté sont nombreuses, mais le candidat aura retenu, entre autres, le besoin urgent de doter l’entreprise de nouveaux wagons, le payement de six mois d’arriéré de salaires. A ces requêtes, M. Cissé promet d’apporter des réponses concrètes. « Il est temps d’avoir une vision à long terme. La construction de nouvelles lignes ferroviaires doivent être envisagés. Une fois élu, je m’engage à réaliser des nouveaux chemins de fer entre Bamako-Sikasso-Bobo Dioulasso et Abidjan, et voire même Mopti… », promet-il. Il a invité les responsables syndicaux à lui présenter des propositions viables pour redynamiser le secteur ferroviaire.

Apres l’escale de transrail, le candidat de l’URD et sa délégation se sont rendus à « Malitel Da », où ils furent accueillis dans une liesse populaire. Là, le candidat a promis une amélioration des conditions de travail des occupants de ce lieu à travers une formation. « Je sais le rôle crucial que vous jouez dans l’économie, dans l’emploi des jeunes. C’est pourquoi je m’engage à vous aider à mieux structurer votre activité », affirme Soumaïla.

Le Marché de médina coura fut la dernière étape de cette journée marathon. La même ferveur dans l’accueil du candidat. Face au mécontentement exprimé par les commerçants sur les taxes, les incendies récurrents du marché, le candidat a été clair : « Moi, Soumaila Cissé, je suis venu prendre un contact direct avec vous, votre maladie nous allons la guérir, j’ai toujours dit que je fais, ce que je peux faire. Je ne prendrai pas des promesses que je ne pourrai pas tenir…. ». Avant de prendre quatre engagements envers les commerçants, notamment, la mise en place de l’impôt synthétique qui simplifiera les taxes et impôts, la suppression de la vignette, la création de plus d’espaces à l’intérieur du marché, la création de PME.

Pour, M. Cissé, un autre problème constaté est l’absence de route praticable pour accéder au marché. « Cela est une honte pour nous les responsables du pays », a déclaré le candidat. Pour contribuer à résoudre ces problèmes, il a demandé aux commerçants de retirer leur carte d’électeur et de voter massivement le 29 juillet.

Mémé Sanogo

