Kidal dans le giron malien : Aliou Boubacar Diallo très heureux, felicite les FAMAS

Suite à l’entrée des famas à Kidal, les maliens ont manifesté leurs joie sur toute l’étendue du territoire.

Le Président Aliou Boubacar Diallo, philanthrope et homme politique n’est pas resté en marge comme il en a l’habitude. Il a tenu à féliciter les militaires pour cette victoire qui a apporté un boom dans le cœur des maliens.

Ci-dessous son message

« J’ai appris avec une immense fierté la reprise de la ville de Kidal par nos Forces Armées. Cette brillante reconquête de Kidal prouve à suffisance que notre armée, que je félicite et à laquelle j’ai toujours apporté mon soutien indéfectible, est bien montée en puissance. Je félicite les forces armées maliennes pour leur bravoure et leur engagement sans faille pour la restauration de l’intégrité territoriale de notre pays. Je salue le sacrifice de nos hommes qui sont tombés sur le champ de l’honneur et prie pour le repos de l’âme de toutes les autres victimes de cette guerre qui nous a été imposée. Vive les Forces Armées maliennes! Vive le Mali UN et Indivisible dans la paix! Qu’Allah bénisse le Mali. »

Aliou Diallo Président d’Honneur de l’ADP-MALIBA et Président de la Fondation Maliba.

