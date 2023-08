Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu, hier au palais de Koulouba, les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Burkina Faso dans notre pays, Mme Dembélé Julienne Sanon, marquant ainsi officiellement son entrée en fonction.

La cérémonie a enregistré la présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop. Né en février 1971 à Bobo-Dioulasso, le nouvel ambassadeur du Faso est détenteur d’un Master II en sociologie du développement, obtenu à l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest-Unité universitaire à Bobo-Dioulasso (Ucao-UUB),en 2011.

Plus tard, Mme Dembélé Julienne Sanon obtiendra en 2014 le Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire (Capes). Auparavant, elle avait acquis le Certificat d’aptitude pédagogique (CAP) et le Certificat élémentaire d’aptitude pédagogique (CEAP).

La diplomate burkinabè a aussi reçu la formation de la diplomatie parlementaire, de droit humanitaire et action humanitaire. Entre 1998 et 2000, elle a été à la fois institutrice et directrice de l’École primaire publique de Safaé B dans la province du Mouhoum. Deux ans plus tôt, Mme Sanon était institutrice à l’École primaire publique de Yaba dans la province du Nayala.

De 2020 à 2023, Mme Dembélé Julienne Sanon a été professeur de philosophie au lycée de Koumi. Pendant ce temps, elle était la 2è vice-présidente de l’Assemblée législative de Transition burkinabé.

Mme Sanon est présidente de l’Association femme et vie depuis 2007. Celle qui s’attachera désormais au raffermissement des liens de coopération entre nos deux pays est fonctionnaire titulaire. Mariée et mère de trois enfants, la diplomate burkinabé est une polyglotte. Elle manie admirablement le bobo, le dioula, le bwamu, le français et l’anglais.

Bembablin DOUMBIA

