‘’L’AES est une chance pour les trois Etats’’

Pr. Younouss Hamèye Dicko lors de la Rentrée politique du parti RDS. Dans le cadre de sa rentrée politique, le parti Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) a organisé le samedi 28 septembre dernier à son siège à Sébénicoro-Dramanebougou, une conférence de presse dont le thème était : ‘’Le RDS et la survie du Mali’’. Au cours de cette rencontre avec la presse à laquelle le regroupement ATIR (Alliance pour une Transition Réussie et Intelligente) était représentée, le président du RDS, Pr Younouss Hamèye Dicko a abordé plusieurs questions, entre autres, la sécurité, l’éducation, la coopération internationale, la politique, etc. Cependant, le RDS a une seule et unique exigence et priorité : le Mali ! Aujourd’hui, pense le président du RDS, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est une chance pour les trois Etats.

Dans la déclaration liminaire de cette conférence de presse qui rentre dans le cadre de la Rentrée politique du Rassemblement pour le Développement et la Solidarité (RDS) lue par le Secrétaire à la Communication M. Daw, le parti a tout d’abord réitéré un hommage mérité aux pères de l’indépendance qui aimeraient voir tous ceux qui portent le Mali, dans une saine et grande alliance pour faire de notre Patrie, ce pourquoi ils ont lutté sans merci, un pays moderne, puissant et prospère.

Aussi, un hommage a été rendu également aux Forces Armées Maliennes (FAMa) et leurs partenaires de bonne foi, qui continuent de payer le lourd tribut dans la lutte contre les forces du mal.

Concernant le choix du thème, le RDS pense que la survie du Mali comme Nation et comme Etat est en jeu depuis 2012. D’où le combat du RDS, parti historique malien de la Solidarité, parti des combats d’avant-garde ingrats, qui s’assume dans ses opinions et qui les proclame et les défend quitte à être mis de côté le temps de nous rendre comme à César ce qui nous appartient.

‘’Nous ne faisons pas de politique arrangeante, arrangée ou populiste, nous demeurons le même parti de convictions et d’opinions non influençable qu’à notre création’’, peut-on lire dans la déclaration liminaire.

A titre de rappel, aux moments des faits, le RDS s’opposait déjà, luttait et sensibilisait contre les O.G.M. pour la survie du Mali, pétitionnait contre l’interventionnisme français dans la crise ivoirienne, l’interventionnisme algérien au Mali, le mépris fait au peuple palestinien par le reste du monde, le combat pour l’éducation au Mali, l’interventionnisme otanien en Lybie, en Syrie et en Ukraine, contre le scandale du Fcfa, de justice, des politiques de l’Etat malien et les divers scandales de la gestion. Dans ce sens, le RDS, sous la clairvoyance de son président, Pr Younouss Hamèye Dicko, a mené des centaines de combats nationaux comme mondiaux.

En effet, lors du deuxième mandat du Président Amadou Toumani Touré, une crise au niveau de l’Enseignement Supérieur allait emporter le régime. Le RDS, pour la survie du Mali, s’est investi et le Président ATT a reçu le SYNESUP auquel il a tenu le langage responsable du Président et de père et les Professeurs ont répondu positivement alors même que leurs doléances n’étaient pas satisfaites. Ainsi, le Mali et le régime ont été sauvés.

De même, lors des années 2012-2013 suite au coup d’Etat et à l’avènement du CNRDRE et d’Amadou Haya Sanogo, l’Ambassadeur de la Cote d’Ivoire aux Nations Unies à New York a déclaré que la CEDEAO allait «envoyer à Bamako ses armées pour éradiquer les militaires qui ont fait le putsch et les civils qui les soutiennent», alors pour la survie du Mali, le RDS, au sein de la COPAM, a réagi et avait fait vibrer Bamako surtout qu’au même moment les armements de nos forces ont été bloqués dans les ports de la CEDEAO, notamment à Conakry.

Aussi, toujours pour la survie du Mali, le RDS a fait des marches, des sit-in, des meetings, des conférences de presse, des déclarations pour dénoncer l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire à l’ONU, les pays qui empêchaient le Mali d’avoir les armes pour se défendre. Et des lettres ont été envoyées aux chefs d’Etat de la CEDEAO pour dénoncer l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire à l’ONU et les pays qui ont bloqué nos armes. Cette action a été particulièrement concentrée sur le Nigéria et le Ghana pour qu’ils ne servent pas le néocolonialisme contre la Mali car la CEDEAO, sans le Ghana et le Nigéria ne peut rien contre le Mali !

Au cours de cette conférence de presse, le Président du RDS a condamné toutes les formes d’agression contre le Niger par la CEDEAO qui a monté un complot pour intervenir militairement contre les nouvelles autorités du Niger pour rétablir Mr Mohamed Bazoum chassé par un coup d’état militaire.En vérité, a-t-il déclaré, ce complot visait le Mali et le Burkina Faso et comptait sur la France et le Nigéria pour accomplir leur sale besogne.

Sur ce sujet, Le RDS et le regroupement ATIR ont vigoureusement réagi en démontrant que Macron est un néocolonialiste, que la CEDEAO est son tirailleur sénégalais et que le Nigéria du Colonel Benjamin Adekunle, le « Scorpion noir », vainqueur du Biafra et du Général Yakubu Gowon est déshonoré par Ahmed Bola Asiwaju Tinubu actuel Président de ce pays qui le met au service de la France pour attaquer un pays frère qui a osé changer son propre gouvernement sans l’accord de la France.

Ainsi, pour la survie du Mali, le RDS, au sein d’ATIR, et en tandem avec elle, par des déclarations, des conférences de presse, par ses Analyses Méthodiques et Intelligentes (AMI), devenues une référence, ont conforté la Transition et le Mali au plan national et international.

Au cours de cette conférence de presse, le Pr Younouss Hamèye Dicko s’est prononcé sur l’ampleur et la profondeur de la trahison de l’Algérie vis-à-vis du Mali. Cette trahison, a-t-il dit, a commencé avec l’installation du GSPC dans le Sahara malien et qui devient AQMI, elle-même contrôlée par la DRS algérienne. Là aussi pour la survie du Mali, le RDS et ATIR sont déterminés à s’investir afin que ce pays frontalier et ami du Mali sache raison gardée. Dans ce cadre, il a appelé les Maliens à rester mobilisés pour faire face à nos frères algériens égarés.

‘’L’Ukraine est un Etat voyou et à ce titre, les pays africains doivent chasser ce pays d’Afrique. Il est venu à Tinzaouatène, sur le territoire malien, pour tuer des Maliens en survolant le territoire algérien’’, a-t-il souligné.

Toujours, la survie du Mali, depuis plus de deux décennies, le RDS lutte pour la création de la Région de Gourma Rharous, création qui avait été admise par le Président feu Ibrahim Boubacar Keita. Gourma Rharous a été crée pour la pacification du Gourma en 1926. Quand Barkhane est venue, elle s’est précipitée à Kidal alors que le verrou sécuritaire du Mali est Gourma Rharous défini par la France elle-même au temps du Soudan français. Elle a fini par revenir s’installer à Gourma Rharous (Gossi). Gourma Rharous était la 1ère circonscription d’élevage de tout le Soudan français. La zone est riche, économiquement viable, peuplée, mais pour la sécurité du Mali, elle est incontournable.

C’est pourquoi le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita, l’a bien compris, et a créé la région militaire de Gourma Rharous. Les populations attendent de lui qu’il achève son œuvre en créant la Région de Gourma Rharous.

Pour le président du RDS, l’Alliance des Etats du Sahel (AES) est une chance pour les trois Etats (le Burkina Faso, le Mali et le Niger). Des pays qui possèdent assez de ressources pour créer leur propre monnaie après la création de la Confédération. Aux dires du président du RDS, aujourd’hui, la rupture avec la CEDEAO est existentielle quand nous voulons avancer avec le Mali-Kura.

Parlant des onze leaders politiques arrêtés, le Pr. Dicko pense qu’ils peuvent recouvrer la liberté car la suspension des activités politiques étant levée. Le RDS se réjouit que le Colonel AssimiGoita, Président de la Transition, Chef de l’Etat, décrète l’état de catastrophe nationale suite aux graves inondations qui ont endeuillé notre Peuple.

Faut noter que le RDS a été le premier parti qui a annoncé sa détermination à accompagner la Transition pour sa bonne réussite. Il a également été membre fondateur de l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR), également premier regroupement politique à montrer la voie aux Maliens afin qu’ils soutiennent la Transition positivement afin qu’elle soit un franc succès pour notre pays. Le RDS soutient un processus et non des personnes, précise son président.

Ce parti a été la première formation politique a rejeté toute intervention étrangère au Mali, et l’installation de la MINUSMA, et d’autres forces étrangères armées au Mali.

Le R.D.S. reste le parti qui a toujours, dès sa création, apporté son soutien plein, total et inébranlable au Forces Armées du Mali, même aux heures les plus sombres de leur histoire. Les FAMA qui demeurent le bras armé de la République du Mali.

Pour permettre la survie du Mali, le parti avait offert un programme de développement et un projet de société au Mali à travers le ‘’LIVRE JAUNE’’, qui était le 3ème projet proposé le RDS.

Notre projet reste basé sur les 7 piliers du développement du Mali, à savoir la Sécurité, l’Education, l’Economie, l’Agriculture, la Santé, la Justice et la Culture.

Y. Sangaré

