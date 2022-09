-Une déclaration faite par Ramtane Lamamra ministre algérien des Affaires Étrangères, en visite au Mali

L’Algérie est déterminée à réconcilier les positions maliennes et françaises, a déclaré jeudi soir, Ramtane Lamamra ministre algérien des Affaires Étrangères.

Ramtane Lamamra s’exprimait lors de la réunion du Comité Bilatéral Stratégique Mali/Algérie lors de sa 18ème session, à Bamako, entre. Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale.

A noter que cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre des consultations politiques régulières entre le Mali et l’Algérie et concourt au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

« L’Algérie est déterminée à faire partie de la solution et non pas de problème. C’est pour cela que lorsqu’il y a des difficultés entre petit frère tel que le Mali, un pays partenaire, ami tel que la France. L’Algérie se doit d’apporter un apaisement et aider à créer des conditions de relations apaisées », a déclaré Ramtane Lamamra.

Cependant, le diplomate algérien précise : « Nous n’avons pas mandat pour parler de tel ou tel gouvernement mais nous exprimons nos propres convictions, nos propres sensibilités en expliquant la vision de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger ».

« L’Algérie étant Chef de file de la médiation internationale de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali, souhaite mobiliser l’ensemble des partenaires internationaux y compris la France aux côtés du Mali » a-t-il conclu.

En visite de travail et d’amitié à Bamako du 1er au 03 septembre 2022, Ramtane Lamamra présidera ce vendredi dans l’après-midi, la 6ème session de haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord pour la paix et la Réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

