Le moins que l’on puisse dire, c’est que Sidiki N’fa Konaté et son colistier Daouda Moussa Koné sont en train de mettre fin au mythe d’invincibilité de Oumar Mariko à Kolondièba. Comme au premier tour des législatives, l’alliance RPM-URD se taille la part la taille du lion au second tour.

maliweb.net – Selon les premières tendances, pour le second tour des législatives à Kolondièba, c’est l’alliance RPM-URD qui est sortie victorieuse du second tour. D’après ces résultats, Sidiki N’fa Konaté et son colistier Daouda Moussa Koné sont arrivés premiers avec 29.445 voix contre 22.192 voix pour leurs adversaires Oumar Mariko et Baférémé Sangaré du parti SADI. Ils remportent ainsi les élections avec 57,02% contre 42,58% pour leurs challengers. Ce qui fait une différence de 7253 voix.

Ces résultats confirment donc la tendance qui s’était dégagée dès le premier où la liste RPM a obtenu 13.127 voix contre 12.435 pour le parti SADI.

Pour ce second tour des législatives, la stratégie de campagne mise en place par Sidiki N’fa Konaté et son colistier aura donc payé. D’abord, ils ont mis en place des brigades citoyennes. L’approche était simple : avec l’interdiction des grands rassemblements à cause du Covid-19, ces brigades citoyennes ont fait du porte-à-porte pour sensibiliser les populations autour de leur projet de société. Cette stratégie a eu raison de la liste SADI à Kolondièba et dans les grandes communes du cercle. Ensuite, Sidiki N’fa et son colistier ont partagé le cercle en deux zones de campagne. L’ancien DG de l’ORTM a battu campagne dans les communes du Gantièdougou où sa légitimité sociale est indiscutable. Il s’agit des communes de Mèna, Kolosso, Tousséguéla, Tiongui, Kadiana et Nagalasso où les populations lui avaient promis la victoire contre son adversaire en disgrâce. De son coté, Daouda Moussa Koné a battu campagne dans les communes de Kébila, Bougoula, Farako, Fakola et N’golodiana. Après avoir sillonné leurs zones respectives, les deux candidats ont ensemble battu campagne dans les 57 villages de la commune de Kolondièba appuyés par les brigades citoyennes. Avant de clôturer leur campagne par la ville elle-même où la victoire leur a été promise par les électeurs.

Cette victoire confirme la légitimité sociale de Sidiki N’fa Konaté dans la Gatièdougou car dans toutes ces communes, l’alliance RPM-URD a damné le pion à la liste SADI. Pour rappel, l’ancien Directeur général de l’ORTM est un fils de chef de village et de canton et ancien combattant. Dans sa lignée, il est l’arrière-petit-fils de certains généraux de Babemba Traoré. Les populations avaient promis de le porter à l’Assemblée nationale comme l’un de leurs députés.

Son adversaire du second tour Oumar Mariko a toujours été opposé aux différents présidents qui se sont succédé au Mali depuis l’avènement de la démocratie. Il s’est d’ailleurs toujours targué d’avoir fait tomber le régime de Moussa Traoré car au moment de ces évènements, il était à la tête de la principale association des élèves et étudiants du Mali. Aussi, Oumar Mariko et ses partisans se sont toujours dits imbattables à Kolondièba. Mais malheureusement pour eux, ils sont, cette fois ci, tombés sur plus dur qu’eux. Sidiki N’fa Konaté est un stratège en communication et aussi un orfèvre en stratégie politique dans l’ombre. Même s’il a décidé de sortir de l’ombre au cours de ces législatives pour être candidat, c’est un secret de polichinelle qu’il est l’un des artisans des succès électoraux de l’Adema-Pasj de Alpha Oumar Konaré, de Amadou Toumani Touré et du second mandat d’Ibrahim Boubacar Keïta avec des stratégies de communication très bien peaufinées.

Avec cette victoire éclatante de l’alliance URD-RPM, Sidiki N’fa Konaté vient donc de mettre fin au mythe d’invincibilité d’Oumar Mariko en l’humiliant à Kolondièba considéré comme son fief électoral où il est indétrônable. Et depuis l’annonce des résultats provisoires, les populations sont en fête à Kolondièba.

Mamadou TOGOLA / La Rédaction de maliweb.net

