Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle du Mali ont procédé, hier, à la proclamation des résultats définitifs du second des élections législatives du 19 avril dernier.

– Maliweb.net – Sans surprise, ils donnent le parti présidentiel largement en avance de ses poursuivants avec un total de 51 députés élus contre 24 députés pour l’ADEMA-PASJ, 19 sièges pour le principal parti de l’opposition l’URD et 10 sièges pour le MPM de Hady Niangadou. Le parti présidentiel qui avait enregistré un net recul, surtout à Bamako, lors de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives finalement renaît de ses cendres. Les résultats définitifs proclamés par la Cour Constitutionnelle donnent aux tisserands 8 nouveaux sièges à l’hémicycle en plus des 43 fauteuils initialement annoncés. Malgré l’absence de l’obtention de la majorité absolue, le RPM va aborder la sixième législature du Mali démocratique avec 51 députes.

Ce score obtenu grâce aux nombreuses requêtes introduites à la Cour permet au RPM de s’emparer de plusieurs de ses anciens bastions électoraux. Il s’agit notamment des communes I, II, V et VI du district de Bamako, les cercles de Kati et de Sikasso, où les résultats provisoires l’ont donné perdant. Le parti présidentiel qui a perdu 11 sièges en comparaison aux résultats de 2013 fera son entrée à l’hémicycle la semaine prochaine avec plusieurs nouvelles têtes. Les plus en vues sont entre autre, l’ancien ministre de l’énergie, Frankaly Keïta, l’actuel ministre de l’intégration africaine, Me Baber Gano et l’ancien maire adémiste de Sikasso, Mamadou Tangara.

Bakary Togola tombe, Moussa Timbiné renaît

Au sein des Tisserands s’il y a des localités qui ont vraiment retenu l’attention des Maliens, c’est bien les scrutins dans la commune V de Bamako et dans la circonscription électorale de Bougouni. Pour cause, en commune V, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Moussa Timbiné qui briguait un second mandat était mis en ballotage défavorable par l’alliance électorale URD-ADEMA et ADP-Maliba. Malgré que les résultats provisoires lui donnait perdant, ce dernier est parvenu à se tirer d’affaire en obtenant le suffrage absolu.

Le magnat de l’agriculture malienne, Bakary Togola, qui avait lancé un cri de détresse à ses partisans à se mobiliser pour l’élire à la veille du second tour des législatives, est finalement tombé. L’alliance CDS MOGOTIGUIYA a eu raison de la liste RPM-URD et MPM, où il figurait. Avec cet échec, ses espoirs de sortir en prison se sont vus transformer en illusions.

La bataille pour le perchoir

Après la bataille des élections dans leurs différentes circonscriptions électorales, une autre attente des élus du parti présidentiel à savoir : la composition du nouveau bureau de l’Assemblée nationale. La course pour le perchoir risque de réveiller les vieux démons entre les élus des tisserands. Le jeune Moussa Timbiné, que certains qualifient d’avoir des ambitions démesurées, sera certainement opposé aux doyens comme Mamadou Diarrasouba, Mamadou Frankaly Keïta, Me Baber Gano, Abdrahamane Niang. Bien que ce poste revient de droit aux Tisserands à cause de l’écart créé entre eux et leurs poursuivants, ils seront obligé de trouver des compromis avec l’ADEMA, MPM, la CODEM, ADP-Maliba et d’autres dans la répartition des postes au sein bureau de l’hémicycle. Sans ce compromis, le parti présidentiel aura difficilement la majorité absolue pour conserver le perchoir. A l’Assemblée nationale, la semaine prochaine s’annonce décisive.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :