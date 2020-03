Le Mouvement Républicain a couplé le lancement de sa campagne électorale avec la commémoration de la Journée Internationale de la Femme tout en ayant une pensée solidaire pour les FAMAs. C’était le dimanche 8 mars 2020 au Grand terrain de football de N’Tomikorobougou.

Plusieurs habitants de la commune III,notamment, les femmes et les jeunes ont tenu dimanche dernier 8 mars 2020 à exprimer leur soutien massif à Ainea Ibrahim Camara, le président du Mouvement Républicain,engagé dans la course vers l’hémicycle. Outre sa directrice de campagne, Mme Camara Adam Ouédraogo, plusieurs responsables du Mouvement comme Mariam Samaké, vice-président et porte-parole, Ibrahim Niang Sangaré, secrétaire général adjoint en commune III étaient sur place.

Le secrétaire général adjoint, Ibrahim Niang Sangaré, a transmis le message de soutien et de solidarité de l’ensemble des 23 quartiers de la commune aux candidats à l’élection des députés. Après avoir mis l’accent sur les missions du parti, il a indiqué qu’Ainea Ibrahim Camara est une chance pour la commune III.

Mme Camara Adam Ouédraogo s’est appesantie sur les messages-clés du président du Mouvement Républicain à l’endroit de la commune. A cet effet, elle a demandé à tous les habitants de la commune III, soucieux du développement de la communed’accompagner Ainea Ibrahim Camara lors des prochaines législatives.

Le président du Mouvement Républicain s’est dit heureux d’honorer les Famas et les femmes, en ayant une pensée affectueuse et solidaire pour elles à l’occasion de l’ouverture de sa campagne de son parti. « Au cours de mon parcours à travers le monde, j’ai remarqué que les pays les plus émergents sont ceux qui ont pris les aspirations des femmes en compte. Si nous essayons d’imiter ces pays en octroyant aux femmes les places qu’il leur faut, nous serons sans doute dans la voie de l’émergence», a expliqué Ainea Ibrahim Camara.

«Si je suis élu député à l’Assemblée nationale du Mali, je m’investirai à aider les femmes à travers ma banque, Camara Bank ». Il a demandé à l’ensemble des habitants de la commune III de sortir massivement le jour du scrutin pour voter le Mouvement républicain, gage du mieux-être de la commune.

Bourama Camara

