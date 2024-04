Le Comité Stratégique du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP), tendance Choguel Kokalla Maïga était face à la presse le jeudi dans l’après-midi. C’était à la Maison de Presse, un point de presse animé par son 1er Vice-Président, Boubacar Karamoko Traoré, entouré des membres dudit Comité.

Rien ne va au sein du Mouvement qui a été à l’origine de la chute de l’ancien régime. Les membres du M5-RFP ne tiennent plus le même langage depuis un moment. Ce faisant on assiste à la dislocation de ce Mouvement en 3 clans. Notamment le M5 Malikura, le Clan d’Oumarou Diarra et celui de Choguel Kokalla Maïga.

Pour partager avec la presse les nouvelles préoccupations qui portent sur la situation interne du M5-RFP, le Clan Choguel Kokalla Maïga a animé un point de presse le jeudi dernier à la MP.

Dans une déclaration liminaire lue par son 1er Vice-Président, le Mouvement a réitéré son soutien à la Transition et a salué la résistance du Peuple malien à prendre en main son destin.

« Le Comité Stratégique réaffirme ici et maintenant que le Premier Ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, est son Président et Boubacar Karamoko Traoré reste le Premier Vice-Président. Que celui qui veut se servir du nom du M5-RFP pour sa candidature sponsorisée par la CEDEAO, se donne une autre force politique pour ce faire. Il n’y aura pas de cheval de Troie dans le M5-RFP »a-t-il lancé et de poursuivre que ceux frustrés, à la recherche d’un point de chute, pour avoir été chassés du gouvernement ou refusés au CNT, cherchent les raisons de leur mésaventure, que son Mouvement n’y est pour rien.

Concernant les entités qui constituent le Comité Stratégique au nombre de 9, M. Traoré signale que 8 y demeurent encore. Il explique que les femmes et les jeunes sont représentés par leurs deux coordinations, qui ne sont que des organes et non des entités. Pour le M5 Diaspora, qu’elle est représentée à chaque fois que besoin au Comité Stratégique. En plus des représentants attitrés du M5-RFP au CNT au nombre de 3, admis à ce titre au sein du Comité Stratégique.

« Ainsi, sur un effectif de 45 membres représentant les différentes Entités au sein du Comité Stratégique, le groupe de ceux qui ont été suspendus ne compte que 14 personnes. Tandis que 29 continuent à participer assidument aux travaux du Comité Stratégique, il faut toutefois noter que 2 membres issus d’une entité constituée par un groupement de partis politiques, se sont déclarés sans position tout en souhaitant tenter une médiation » a spécifié le Vice-Président.

Le M5-RFP vit une crise en son sein qui a abouti à la division du Mouvement. En effet, la situation s’empire à chaque sortie de l’un ou l’autre clan avec des dérives çà et là. L’histoire n’a-t-elle pas donné raison à Issa Kaou N’Djim ? Qui n’a cessé de dire que : « Le M5-RFP est mort de sa plus belle mort ».

Par Mariam Sissoko

