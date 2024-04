Mali : 14è congrès de l’UNTM : Yacouba Katilé rempile pour un nouveau mandat de 5 ans

Le consensus a prévalu lors du 14ème congrès de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), tenu vendredi et samedi au Centre international de conférence (CICB). Le secrétaire général sortant de la plus grande centrale syndicale, Yacouba Katilé, a été réélu le week-end dernier pour un nouveau de mandat de 5 ans.

La rencontre de deux jours était présidée par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Dr Fassoun Coulibaly, en présence du secrétaire général de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (Ousa), Arezki Mezhoud. Étaient également présents les représentants des secrétaires généraux des centrales syndicales de plusieurs africains, notamment du Burkina Faso et du Niger.

Le nouveau secrétaire général dirige un bureau de 53 membres et notre collègue Bassaro Haïdara occupe le poste de secrétaire à l’information. Yacouba Katilé a expliqué que «ce congrès est un véritable mécanisme démocratique, surtout le seul cadre qui permet d’aboutir dans une synergie d’efforts et d’analyse à des convergences, des accords, mais aussi au renouvellement des forces de la vision». Le leader syndical a affirmé que sa centrale depuis sa création a toujours été du côté du peuple, de l’époque coloniale à nos jours.

«Au cours de ce congrès, nous avons examiné les facteurs de la crise multidimensionnelle, nous les avons décortiqués pour mieux comprendre les raisons profondes des ingérences et du nomadisme syndical», a expliqué le patron de la plus grande centrale syndicale. Pour lui, ces assises ont permis d’apprécier les résultats de la lutte contre la corruption, le népotisme, la discrimination, mais aussi les efforts accomplis pour l’accès à l’emploi.

La cherté de la vie qui affecte les travailleurs a été aussi débattue. «Nos résolutions et recommandations seront l’ossature de nos activités pendant le mandat à venir», a dit Yacoiuba Katilé. Il a également rendu hommage aux amis qui, malgré toutes les incertitudes de sécurisation, ont fait le déplacement sur Bamako pour assister au congrès. «C’est cela la vraie fraternité, la vraie amitié, l’incarnation de la solidarité», at-il témoigné. Et de saluer la sagacité des secrétaires généraux des centrales du Burkina Faso et du Niger, qui sont avec le Mali réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Yacouba Katilé a promis qu’une confédération de centrales syndicales de l’AES verra le jour prochainement. Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a affirmé que le niveau élevé des débats l’autorise à conclure que ce congrès a été un véritable succès. «Les hommes et les femmes de qualité que vous venez de mettre à la tête de votre organisation mériteront de la confiance placée en eux», déclare Fassoun Coulibaly, avant d’inviter les nouveaux membres à garder le sens de la responsabilité et de la mesure. qui constitue aujourd’hui le label de l’UNTM.

En outre, il a assuré que le gouvernement est parfaitement conscient des difficultés rencontrées par l’ensemble de la population en général et les salariés en particulier. C’est pourquoi, a souligné le ministre Coulibaly, dans les possibilités budgétaires il ne ménagera aucun effort pour poursuivre la mise en œuvre des points du procès-verbal de conciliation du 05 février 2021, conclu entre le gouvernement, le Conseil national du patronat du Mali (CNPM) et l’UNTM, en plus des procès-verbaux sectoriels, mais aussi du respect des engagements inscrits dans le Pacte de stabilité sociale et de croissance.

Un autre temps fort a été le témoignage de reconnaissance à des anciens membres du bureau exécutif de l’UNTM. Tous ont reçu une attestation de reconnaissance.

Tiédié DOUMBIA

Commentaires via Facebook :