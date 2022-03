Quarante-huit heures après le décès de l’ancien premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, des nombreux partis politiques ont déploré les conditions de sa détention ayant conduit à son décès et exigent l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de sa mort.

Au Mali, la plupart des partis politiques ont salué les qualités de l’homme d’Etat et ont loué le rôle qu’il a joué dans l’avènement de la démocratie pluraliste au Mali. Au-delà des hommages, certaines formations politiques sont en colère contre les conditions de sa détention et qu’elles jugent ‘’troublantes’’. Le cadre d’échange des partis politiques et des regroupements politiques pour la réussite de la transition a salué la mémoire d’un compagnon de lutte déterminé, engagé pour la gestion démocratique du pays et avant-gardiste défenseur des libertés fondamentales. Cette plateforme politique, opposée à la prolongation de la transition, a déploré le silence des autorités de la transition face aux différentes interpellations de la famille, les conseillers et les alliés sur les nombreuses demandes d’évacuation sanitaire, pendant que la santé de l’ancien Premier ministre était très dégradée et que son pronostic vital était engagé en citant les avis émis par les spécialistes.

Pour le cadre, il est mort en détenu politique et dans les conditions très troublantes. C’est pourquoi ce regroupement de parti politique exige « l’ouverture d’une enquête indépendante pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès et en situer les responsabilités ». « Le camarade feu Soumeylou Boubèye Maïga a rendu l’âme dans les conditions troublantes, il est donc important pour l’image de notre démocratie, des autorités qu’on ouvre une enquête pour situer la responsabilité », a déclaré Ismaël Sacko, président du parti PSDA, ajoutant qu’il est important que l’opinion malienne sache de quelle ‘’maladie il souffrait, à qui sa mort profitait’’

Dans le même registre que le cadre d’échange, le Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA) rend hommage à un acteur majeur de l’avènement de la démocratie pluraliste, en rappelant la période militante du défunt dans la clandestinité au sein du Parti Malien pour le Travail. Cette formation politique déplore également les conditions de sa mort et déclare que « malgré les alertes répétées de la famille et les médecins sur la détérioration sur son état, les demandes d’évacuation sanitaire n’ont pas bénéficié d’une suite favorable ». Dénonçant ce silence des autorités de la transition, le PARENA rappelle que même l’ancien Président Moussa Traoré, condamné à mort pour crimes de sang, avait bénéficié d’une évacuation sanitaire à la charge de l’Etat. Il demande à la transition de faire la lumière sur le décès de l’ancien premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga.

L’ADEMA-PASJ, le RPM et l’URD, des formations politiques avec lesquelles l’ancien premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, s’est battu dans les années 1991 pour l’avènement de la démocratie, ont salué la mémoire d’un grand artisan de la démocratie malienne et d’un grand serviteur de l’Etat. Pour l’Abeille solitaire de Bamako-Coura, le défunt Soumeylou Boubèye Maïga fait partie de ceux qui ont vu naître cette formation et y ont consacré énergie et temps pour la défense de ses idéaux et les objectifs que l’ADEMA PASJ a toujours poursuivi.

