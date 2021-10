MALI: Une belle moisson politico-diplomatique pour l’ancien Sherpa Moussa MARA

L’ex-Premier ministre malien et Président du parti Yelema, vient de boucler avec brio une tournée politique africaine de deux semaines qui l’a mené respectivement dans la région de l’Afrique Centrale et au Sénégal. Une mission de haut niveau et de mise au point sur la situation socio-politique que traverse le Mali et les perspectives des prochaines élections présidentielles. Enjeux

Après un séjour remarquable en République du Congo Brazzaville, qu’il a mis à profit dans le cadre d’une tournée politique africaine, l’ex- Premier ministre malien Moussa MARA (avril 2014- janvier 2015), s’est rendu au Sénégal pour échanger avec la forte communauté malienne installée dans ce pays frère de la République du Mali. Au menu: des visites auprès des personnalités maliennes de premier plan, discussions fécondes sur les perspectives de sortie de crise politique en prélude aux prochaines joutes présidentielles.

Moussa MARA, Président du parti Yelema multiplie l’offensive sur le plan régional africain. Il vient de boucler sa tournée politique dans la capitale sénégalaise, DAKAR, où il a séjourné durant trois jours.

Outre ses visites à certaines personnalités maliennes et sénégalaises, l’ancien Premier ministre malien a organisé une séance de travail avec le Président de la communauté malienne au Sénégal, l’ambassadeur par intérim et des responsables d’organisations de la communauté.

Les sujets discutés ont trait à la situation des Maliens au Sénégal et aux perspectives de sortie de crise pour le Mali, qui traverse des moments difficiles et surtout a besoin du soutien de tous ses enfants pour une stabilité nationale et concorde civile.

Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique

