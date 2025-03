Le 22 février 2025, Dr Choguel Kokalla Maïga, l’ancien Premier ministre de la transition malienne, a fait une nouvelle sortie médiatique qui soulève des controverses. À peine trois mois après son limogeage, survenu le 20 novembre 2024, Choguel a choisi de critiquer ouvertement la transition malienne, ratant ainsi une occasion de se montrer plus discret.

Lors de cette conférence de presse, il n’a pas mâché ses mots. Il a fustigé la gestion actuelle du pays, pointant du doigt les coups bas dont il a été victime pendant qu’il était à la tête du gouvernement. « Les promesses faites aux Maliens ne sont pas tenues et la situation n’a fait qu’empirer », a déclaré l’ancien Premier ministre. Cette prise de parole, bien que prévisible, remet en lumière le comportement peu orthodoxe du président du Comité stratégique du M5-RFP.

Dans son intervention, Choguel Kokalla Maïga a vanté son bilan a la tête du gouvernement. Au même moment, il a imputé les errements aux plus hautes autorités de la transition.

Pour rappel, Choguel Kokalla Maïga a été́ nommé Premier ministre en juin 2021, alors que le Mali se remettait d’un coup d’Etat. Sa gestion, marquée par des tentatives de réformes et une volonté́ affirmée de redresser le pays, avait suscité́ autant d’espoir que de scepticisme. Cependant, son limogeage en novembre 2024, intervenu suite à sa conférence de presse dite de ‘’clarification’’, a laissé perplexe beaucoup de Maliens qui ont traité sa sortie en son temps comme une trahison et des manifestations avaient même été organisées pour réclamer son limogeage.

Si pour les partisans de l’ancien Premier ministre il faut continuer à clarifier les choses, cette sortie est perçue comme beaucoup d’autres Maliens comme une tentative de regagner en popularité́ et de se positionner en opposant crédible. Dans un pays où la méfiance envers les dirigeants est palpable, Choguel Kokalla Maïga pourrait chercher à surfer sur le mécontentement d’une partie de la population face à la situation actuelle.

Les partisans du gouvernement en place accusent Maïga de vouloir déstabiliser le pays et de ne pas prendre en compte les complexités du contexte malien. À l’inverse, ses partisans estiment qu’il a le droit de s’exprimer sur la gestion du pays, étant donné son expérience à la tête du gouvernement.

Cette nouvelle intervention de Choguel Kokalla Maïga met en lumière les défis auxquels la transition malienne continue de faire face, mais elle rappelle également que le débat politique au Mali reste, plus que jamais, un terrain mouvant. Alors que le pays aspire à la paix et à la stabilité́, l’unité́ politique et sociale semble plus nécessaire que jamais.

IKS

Source : La Différence

Commentaires via Facebook :