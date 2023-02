Me Mountaga Tall, lors de la rentrée politique du CNID –FYT : « Il est impossible de gérer un pays démocratique sans les partis politiques»

Couplée à la présentation des vœux à leur président, Me Mountaga Tall, la rentrée politique du parti CNID Faso Yiriwa Ton (FYT) s’est déroulée le samedi dernier au siège dudit parti aux 300 logements.

L’occasion était bonne pour le président du parti, Me Tall de s’adresser aux hommes politiques en ses termes « il est impossible de gérer un pays démocratique sans les partis politiques, impossible aussi pour ces partis de gérer seuls le pays ». Avant de se prononcer sur comment continuer à préserver les actions entamées par la Transition après cette période transitoire. Selon lui, il faut quelqu’un pour préserver les acquis et les actions de la refondation du pays comme pour inviter les membres de son organisation politique à œuvre dans ce sens s’ils veulent se voir élire lors des élections à venir. C’était en présence du 1er vice-président du comité directeur du parti, Boubacar Diarra, le président de la jeunesse, Dr Mahamoud Touré, le président des Sages, Ibrahim Ly et d’autres membres et sympathisants du parti.

A l’entame de ses propos, parlant des prochains échanges électoraux, Me Tall soutiendra qu’il est impossible de gérer un pays démocratique sans les partis politiques, impossible pour ces partis de gérer seuls le pays. A cet effet, il a invité les membres de son parti d’aller chercher les patriotes partout où ils se trouvent.

« Lors du dernier congrès de notre parti, nous avons été tous soumis à des orientations claires et précises » indique l’orateur Me Tall. Et de préciser qu’ils ont tenu dans la toute mesure du possible d’appliquer ces recommandations. Parlant de ces recommandations, il a rappelé l’élargissement du parti à l’intérieur du Mali, « moins des 20% des Maliens militent dans les partis et que les 80% de nos compatriotes ne demandent qu’à être convaincus, c’est à nous de le faire » a-t-il précisé. Il souligne que la tache semble difficile à cause de comportements de certains responsables politiques qui se sont évertués. Toujours, s’agissant des recommandations, le 1er responsable du parti CNID FYT dira que le congrès a exigé l’implication des jeunes pour lutter contre le chômage tout en assurant l’héritage du parti.

Quand au 1er vice président du parti, M Diarra précise que cette initiative de présentation des vœux, est organisée en vue de donner l’occasion aux représentants de l’ensemble des structures du CNID FYT d’échanger sur la vie du parti dans une atmosphère conviviale. Avant d’indiquer que l’année 2022 a été caractérisée non seulement par la poursuite des activités de renouvellements des structures du parti, mais aussi par l’adhésion de nouveaux militants. Ces renouvellements et ces adhésions entamées en 2022, conclu-t-il, iront crescendo en 2023, conformément aux textes du parti.

Lamine BAGAYOGO

