Le Bureau central du Syndicat libre des Travailleurs du ministère des affaires étrangères a décidé de lever la suspension de son mot d’ordre de grève de 120 heures qui a été déposé le 24 mai 2019, suite à la non-satisfaction des doléances consignées dans le procès-verbal en date du 08 juin 2019. Ainsi, la levée de cette suspension va permettre aux travailleurs d’observer 120 heures de grève à compter du 26 au 30 août 2019.

Après avoir accordé un moratoire de deux mois au gouvernement afin qu’il puisse donner une suite favorable à leurs doléances, notamment aux trois points de revendications, le bureau central du syndicat revient à la charge en décidant d’observer un arrêt de travail de cinq jours pour la non-satisfaction de ces doléances. Au dire du syndicat, les travailleurs ont décidé d’observer ce mot d’ordre parce qu’ils ont constaté que le gouvernement n’a pas pu respecter les engagements qu’il a pris. Rappelons que les trois points de revendications des travailleurs du ministère des affaires étrangères sont, entre autres, l’examen du projet de Statut du corps diplomatique de la République du Mali et l’adoption du projet de Décret n°96-0441P-RM du 08 février 1996 fixant les avantages accordés au personnel diplomatique, administratif et technique dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali et du projet de Décret n°05-464/P-RM du 17 octobre 2005 fixant la valeur du point d’indice de traitement des personnels occupant certains emplois dans les missions diplomatiques et consulaires du Mali ainsi que leurs primes et indemnités.

Ousmane Baba Dramé

