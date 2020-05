Les acteurs politiques, singulièrement ceux de la majorité présidentielle saluent l’élection au perchoir du député élu en Commune V, «un choix opéré dans le consensus et conforme à la volonté du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta»

Dr Bocari Tréta, président du RPM : «Le président fondateur a proposé un candidat que nous avons accepté»

«Je félicite sincèrement le camarade Moussa Timbiné, candidat du Rassemblement pour le Mali (RPM) et de la majorité présidentielle pour sa brillante élection au poste de président de l’Assemblée nationale.

Je profite de l’occasion pour formuler ma conviction qu’il sera à hauteur de la mission à lui confiée et souhaiter qu’il ait toutes les capacités pour conduire à bien l’ensemble du programme de reformes attendues par l’Assemblée nationale.

La mission à lui confiée est lourde et très exaltante. L’ensemble de nos compatriotes ont souhaité de tous leurs vœux le renouvellement de la légitimité des députés, compte tenu de la nature des reformes à opérer.

On a parlé des reformes politiques, institutionnelles, mais parmi elles, la plus importante est la reforme constitutionnelle. Les Maliens n’ont pas souhaité qu’une Assemblée nationale avec des déficits de légitimité puisse porter cet important projet de reformes.

C’est là notre plus grande réjouissance, avec l’annonce de l’Assemblée renouvelée et, in fine, un nouveau président élu. Je me réjoui aussi particulièrement de cette élection qui maintient le RPM dans son rôle de premier parti parlementaire.

