Une centaine de mouvements et associations de personnes volontaires bien outillés se lance pour la campagne de sensibilisation sur les réformes constitutionnelles en vue. Le samedi 22 juin 2019, ils étaient réunis à la faveur un atelier de formation au Ministère des Réformes Institutionnelles et Relations avec la Société civile.

Les participants composés de journalistes, de Représentants des associations issues de la société civile dont le RECOTRAD et un certain nombre de partis politiques de la place ont été formés sur trois thématiques à savoir : la définition et le contexte de la création dudit Département développé par M. Bayon Simpara, le Secrétaire Général du Ministère des Réformes Institutionnelles et Relations avec la Société civile; l’importance et le rôle de la Société civile dans la mise en œuvre des réformes institutionnelles par Souleymane Dembélé, Enseignant de Droit à la Facilité des Sciences Juridiques et Politiques ; l’état des lieux et comment conduire la communication et faire la sensibilisation au tour des réformes institutionnelles dans le contexte actuel de notre pays. Pour le cas des réseaux sociaux, le thème a été développé par Boubacar Sidibé.

Au cours de ces travaux, les participants ont été répartis entre sept groupes de travail sur desquels chacun apportera sa contribution. Il s’agissait, rentre autres, les médias, les hors médias, le centre d’appel, les sensibilisations, etc.

Aïssata Diarra

Commentaires via Facebook :