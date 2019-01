Le siège du Centre d’information gouvernemental du Mali (CIGMA) a servi de cadre, samedi dernier, pour abriter le traditionnel point de presse au cours duquel les principales décisions issues du dernier Conseil des ministre ont été détaillées par le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Porte-parole du gouvernement, Amadou Koïta.

A l’entame de son propos, le ministre Koïta a présenté ses vœux de Nouvel an à la presse avant de faire observer une minute de silence à la mémoire de nos confrères Issa Doumbia « SACRÉ », et Hamidou Cissé du journal «le Jour» dont il venait d’apprendre le décès quelques minutes plus tôt.

Ensuite, le Porte-parole du gouvernement a rappelé que le Conseil des ministres a examiné et approuvé plusieurs projets de textes dont le premier, présenté par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, est relatif à la création, à l’organisation et aux attributions de l’Armée de terre. A ce propos, le conférencier a fait savoir que la restructuration de l’Armée de terre porte surtout sur la création d’une sous chefferie finances, d’une sous chefferie inspection et d’une sous chefferie ressources humaines.

«Cette restructuration vise également à assujettir le chef d’état-major de l’Armée de terre au grade d’officier supérieur de l’Armée de terre, une façon de relever le niveau de commandement et également de l’adapter au volume du travail. Cette restructuration permet surtout à l’Armée de terre d’être dotée de structures fonctionnelles et performantes», a-t-il commenté.

Amadou Koïta a aussi indiqué que plusieurs textes ont été présentés par le ministre de l’Economie et des Finances, dont celui relatif aux travaux de construction du siège de la recette générale du District de Bamako, et de la paierie générale du District de Bamako.

La construction de ces infrastructures permettra de créer des conditions idoines pour les usagers des services publics et d’améliorer les conditions de travail des agents. Ce marché, a expliqué le Porte-parole du gouvernement, vise à construire pour ces deux structures, un bâtiment de six niveaux sur une superficie de 6300 m2, ajoutant que ces deux tours seront reliées par une passerelle, avec des parkings souterrains pour un coût de 3,7 milliards de Fcfa. Le deuxième dossier, selon le conférencier, porte sur les travaux de voirie et de drainage en Communes II et V du District de Bamako. Il s’agit, a-t-il précisé, de bitumer et de paver certains lieux de la Commune II, notamment les quartiers de Médina Coura, Niaréla et Bagadadji. En Commune V, les quartiers concernés sont Sabalibougou, Daoudabougou, Badalabougou et Baco Djikoroni.

Le marché est entièrement financé par l’Agence française de développement ( AFD), à hauteur de 9, 3 milliards de Fcfa. Un autre point abordé par le ministre Amadou Koïta avait trait à la récente visite du président de la République à Koulogon où il a présenté ses condoléances aux familles endeuillées suite à l’attaque intercommunautaire ayant fait 37 morts.

Aboubacar TRAORÉ

Commentaires via Facebook :