Dans un communiqué, le comité exécutif de l’ADP/Maliba nie tout lien entre son président d’honneur, Aliou Boubacar Diallo, et l’activiste Bouba Fané.

A l’entame, le parti déclare qu’il constate depuis quelques temps des vidéos circulant sur les réseaux sociaux portant atteinte à l’honneur de son président d’honneur, Aliou Boubacar Diallo. Et de poursuivre que ces allégations dépourvues de tout fondement établiraient, à tort, un lien entre les propos avancés par un certain Bouba Fané et Aliou Boubacar Diallo. Ainsi, le parti invite les auteurs de ces allégations à régler leurs problèmes personnels avec le susnommé qui n’agit nullement au nom de son président d’honneur. Et d’ajouter que les canaux de communication par lesquels Aliou Boubacar Diallo s’exprime sur les questions de la nation sont connus de tous.

C’est pourquoi, l’ADP/Maliba en appelle à la retenue, au respect de l’honneur et de la dignité de son président d’honneur par les auteurs des vidéos incriminées tout en renouvelant son soutien sans faille à son président d’honneur qui travaille jour et nuit pour un Mali apaisé et sécurisé.

Boubacar Païtao

